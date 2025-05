Lecco, paura alla stazione di Oggiono: scippatore aggredisce pendolare per strapparle la catenina d’oro. “Mi ha quasi strozzato...”

Oggiono (Lecco), 8 maggio 2025 – Paura in stazione a Oggiono. Neppure il tempo di scendere dal treno, che uno sconosciuto ha provato a scippare la catenina d'oro a una pendolare. È successo nella prima serata di oggi, poco prima delle 19.30. La vittima è una donna di 57 anni. Era appena scesa dal treno, alla stazione di Oggiono, appunto, lungo la linea besanina Milano-Lecco; stava camminando sulla banchina; un giovane l'ha assalita da dietro: ha cercato a strapparle la collanina d'oro che indossava.

L’urlo soffocato

Lei d'istinto si è portata le mani al collo per liberarsi dalla catenina che la stava strozzando e, con un filo di voce, ha chiesto aiuto. Lo scippatore ha preferito desistere e scappare perché gli altri viaggiatori gli si stavano rivoltando contro per fermarlo. La 57enne è stata poi soccorsa dai soccorritori volontari della Croce verde di Bosisio Parini.

Arriva l’ambulanza

Nulla di troppo grave, solo un brutto segno attorno al collo e tanto spavento, ma per precauzione è stata accompagnata in ambulanza in ospedale. In zona è subito scattata la caccia allo scippatore, un giovane straniero secondo i testimoni. I carabinieri hanno individuato nei paraggi un possibile sospettato, che assomiglia alle descrizioni, un migrante senza documenti. Gli accertamenti sono in corso.