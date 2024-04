Annullato MIMO 2024, ecco perché non si farà l’edizione del Milano Monza Motor Show

Brutte notizie per gli appassionati di motori. E’ stata annullata l’edizione 2024 del MIMO, Milano Monza Motor Show, che avrebbe dovuto svolgersi dal 28 al 30 giugno. L'appuntamento con la quarta edizione del Salone Internazionale dell'Auto è rimandato al 2025, dal 27 al 29 giugno, quando saranno completati i lavori di ammodernamento dell'autodromo brianzolo. Annunciata e presentata, la quarta edizione del MiMo non era stata infatti confermata proprio per evitare il rischio di sovrapposizioni con il cantiere di riasfaltatura della pista e di rifacimento dei sottopassi lungo il circuito.

MIMO 2025 si svolgerà quindi in un complesso rinnovato, nel quale sarà possibile visionare le ultime novità delle case automobilistiche ed approfondire tutto ciò che riguarda la transizione energetica che porta verso la neutralità a livello energetico. Inoltre, sulla nuova pista di Formula 1 si sfideranno le monoposto a guida autonoma nella gara dell'Indy Autonomous Challenge. L’ultima edizione di giugno aveva portato a Monza 60mila visitatori per ammirare le anteprime delle più grandi case automobilistiche al mondo. Un successo che aveva portato Andrea Levy, presidente del MiMo, a confermare l’autodromo di Monza come "la location perfetta per il festival motoristico" e a promettere l’edizione 2024 per l’ultimo fine settimana di giugno. Ma l’evoluzione del bando di gara per i lavori chiesti a Monza dalla Formula 1 ha inevitabilmente costretto a rivedere la scaletta.

"Siamo pronti a riproporre il nostro concept di festival al pubblico – ha dichiarato Andrea Levy – che, nelle precedenti edizioni, ha dimostrato di apprezzare molto”. “Sono lieto che la città di Monza possa ospitare nuovamente MIMO nella sua edizione 2025 – ha aggiunto Paolo Pilotto, sindaco di Monza – che si svolgerà in un autodromo rinnovato in alcune sue parti fondamentali, comprese quelle destinate alla sicurezza degli spettatori”.