"La Formula 1? Come ‘La cavalcata delle valchirie’ di Wagner”. Il maestro Laserra Ingrosso pronto per l’Inno di Mameli

Monza, 1 settembre 2024 – La Formula 1? “Come 'La cavalcata delle Valchirie' di Wagner, ma potrebbe correre anche sulle note di molta musica di Verdi, che ha dentro un forte senso del grandioso e patriottico”. Il colonnello Leonardo Laserra Ingrosso è il Maestro che dal 2002 dirige la banda della Guardia di Finanza: 102 elementi, il classico organico vesselliano, tutti militari della Finanza, musicisti di Conservatori “arruolati” da un concorso.

“Qui siamo 60 esecutori e siamo contentissimi di portare sulla pista dell'autodromo di Monza quello che per tutti noi italiani è il canto più importante – l'orgoglio del Maestro -. In Italia e all'estero raccogliamo bellissime emozioni, ancor più quest'anno in cui celebriamo il 250° anniversario della Guardia di Finanza. Stiamo facendo il giro del mondo e ogni volta sentiamo di risvegliare un sentimento patriottico”.

A Monza suoneranno l'Inno di Mameli, accompagnati dal flautista Andrea Griminelli e dal tenore Alessandro Meli. Oggi subito prima della partenza del 95° Gran premio d'Italia. Orgoglio nazionale. “Tra l'altro siamo stati la prima banda militare al mondo a eseguire l'inno della Formula 1 – annota il direttore -. Sulla griglia di Monza, con la nostra esibizione trasmetteremo anche il nostro slogan per i 250 anni di istituzione del Corpo, “nella tradizione, il futuro”. Che poi è quello che si respira anche qui, nel Tempio della Velocità”.

Un anniversario speciale che sarà celebrato anche con un logo sulle fiancate delle Ferrari e uno stand in Fan Zone dove i tifosi avranno la possibilità di immergersi nella realtà virtuale. Infatti, al suo interno i visitatori hanno a disposizione quattro postazioni multimediali, dotate di visori di ultima generazione, per simulare situazioni di attività operativa delle Fiamme Gialle. “Notiamo con orgoglio un grande interesse verso il Corpo da parte del pubblico italiano e straniero, permettendoci di far conoscere il lavoro che quotidianamente svolgiamo da 250 anni per il nostro Paese”, le parole del generale di Brigata Luigi Macchia, coordinatore del Comitato degli eventi sportivi per i 250 anni della fondazione della Guardia di Finanza.