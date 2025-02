Agliate Community: "Una base per iniziative inclusive e sostenibili"

Nel cuore di Agliate, dirimpetto alla storica basilica dei Santi Pietro e Paolo e al parco della Conca, sorge un altro luogo destinato alla comunità immerso nel verde. Agliate Community, con la sua sede di via Cavour 43, è il centro di un progetto sociale aperto a tutti, dedicato alla sostenibilità e all’inclusione. Di proprietà di Consorzio Comunità Brianza, la struttura fa da base per iniziative di vario genere, con un’ampia sala polifunzionale attrezzata, a basso impatto ambientale, a disposizione per attività culturali, laboratori e per eventi privati, con un’attenzione a quelli benefici. A una dimensione fisica se ne affianca una educativa. Dietro al progetto c’è una rete di educatori e professionisti pronti a supportare i proponenti in eventi sostenibili e in esperienze inclusive all’interno della struttura o all’esterno, soprattutto nel vicino parco della Conca.

Nel salone polifunzionale si svolgono serate tematiche, cineforum, presentazioni di libri ed esperienze di gruppo come la danza o lo yoga. Nell’aula scientifica si fanno laboratori naturalistici. "Agliate Community è nata per stimolare iniziative locali – spiega Susanna De Biasi, responsabile di Agliate Community e dell’area ambiente di Consorzio Comunità Brianza –. Tutto è cominciato a ridosso del Covid con un gruppo di cittadine che con un maestro hanno dato il via a un gruppo di danza attivo tutt’ora. Poi sono nate le collaborazioni con la compagnia teatrale del Saramita che hanno dato vita a spettacoli come “Le lavandaie del sciur Stefano” inscenato per Ville Aperte 2023 o il “Narciso e la bellezza ritrovata” del settembre dell’anno scorso".

"Tutto ciò che facciamo vuole legare l’ambiente alla cultura e alla società – chiarisce la responsabile –. Nel tempo le relazioni con il Comune e il territorio si sono infittite e oggi siamo accreditati come un luogo per il benessere che può essere usato in modi diversi. Un’attività a cui collaboriamo è l’Agliate Cup “Papere sul Lambro”, che con le paperelle artificiali che viaggiano sul fiume ricalca la tradizione della Befana sul Lambro".

"Molto proficua è poi la collaborazione con Ersaf con cui coinvolgiamo le scuole superiori – prosegue –, e molto apprezzata è la nostra aula scientifica dotata di microscopi e strumentazione tecnica. Siamo stati contattati da una scuola dell’infanzia di Monza che vuole venire a fare da noi un’attività di educazione ambientale". Il 9 marzo si terrà una lezione di yoga benefica per sostenere Progetto Itaca, fondazione che si impegna a supportare chi soffre di disturbi della salute mentale e le loro famiglie. Per prenotarsi consultare il sito di Agliate Community.

