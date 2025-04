A braccetto con il Mito . Una riflessione sul mondo. Stefano Massini racconta

Compositore e “scompositore“ di parole e di storie, con il tratto consueto del suo narrare Stefano Massini, ironico, spiazzante ed emozionante fa riflettere, portandoci dentro il mondo del “Mito“, il leit motiv che guida l’intera stagione del teatro Manzoni di Monza quest’anno. Appuntamento con “Stefano Massini racconta il mito“ venerdì alle 21 (data unica), nell’ambito della sezione “Altri percorsi“. Egli stesso tessitore di storie, condurrà il pubblico dal Caos a Zeus, da Narciso a Re Mida, alla sfida di tessitura tra Aracne e Atena. Massini affascina chi questi miti li scopre per la prima volta e sorprende con nuove prospettive chi già li conosce. Scrittore, drammaturgo e narratore, Massini è l’unico autore italiano nella storia a essersi aggiudicato il Tony Award, l’Oscar del teatro americano. Una narrazione sapiente e originalissima, accompagnata dal suono ipnotico e ritmato di antichi strumenti suonati dal vivo, guida gli spettatori nei meandri dell’universo del Mito, per raccontare anche della società di oggi e dei nostri stati d’animo.

"La Storia è stata uccisa dall’estrapolazione e dalla manipolazione - dice lo scrittore - viene chiamata in causa e strumentalizzata da tutti, da Trump a Putin, per giustificare le peggiori “porcherie“, ma non da adesso". Dopo il debutto al Festival di Teatro Antico di Veleia, lo spettacolo arriva in prima regionale al Teatro Manzoni di Monza. La serata sarà un’occasione per partecipare a uno spettacolo unico, scritto e interpretato da un autore italiano i cui testi sono tradotti in più di 30 lingue e messi in scena da Broadway alla Comédie-Française, dalla Cina alla Corea, dal Sud Africa al Cile, all’Iran, all’Australia. In scena un artista poliedrico; Stefano Massini è apprezzato dal grande pubblico anche grazie ai suoi interventi televisivi insieme a cantanti/cantautori come Diodato, Noemi, Coma Cose, Piero Pelù, Malika Ayane… o alla partecipazione al Festival di Sanremo 2024 (assieme a Paolo Jannacci con la canzone “L’uomo nel lampo“ sulle morti sul lavoro che ha segnato uno dei picchi di ascolto della serata). Stefano Massini ha ricevuto alcuni dei massimi premi in Europa. Dal 2016 è editorialista e critico letterario. Il Financial Times gli ha recentemente dedicato un’ampia intervista/ritratto. Biglietti: intero a 24 euro e ridotto 20.