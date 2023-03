Monza, ragazza muore a 18 anni dopo serata con l’amica a base di superalcolici

Polizia fuori dal San Gerardo

Monza, 11 marzo 2023 – Tragedia dai contorni ancora in parte da chiarire a Monza. Quello che è certo è che una ragazza da poco maggiorenne ha perso la vita . La Squadra Mobile della Questura di Monza sta infatti indagando sulla morte di una 18enne avvenuta lo scorso 6 marzo nel capoluogo brianzolo. La giovane era stata soccorsa in un’abitazione di Monza in stato di arresto cardio circolatorio: trasportata all’Ospedale San Gerardo, è deceduta poco dopo.

La ricostruzione

Coordinati dalla Procura di Monza, gli agenti hanno accertato che la ragazza aveva trascorso la serata nell’abitazione di un’amica. Una sorta di festino a due durante la quale ha assunto elevate quantità di super alcolici e forse farmaci: nella casa dell’amica, dove sono arrivati i soccorsi, erano infatti state trovate bottiglie di diversi alcolici, tra cui whisky. Quindi la 18enne si era addormentata senza risvegliarsi al mattino successivo. Poi la corsa in ospedale con l’amica e il padre di lei.

La Procura di Monza ha disposto l’esame autoptico sulla giovane che è stato eseguito ieri, venerdì 10 marzo. Si attendo gli esiti per capire che cosa esattamente abbia ucciso la ragazza.