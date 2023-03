Fiumi di alcol, binge drinking e sballo: il rito per un adolescente su quattro

Alcol tra giovani e giovanissimi (archivio)

Milano, 27 febbraio 2023 - Bere fino ad annullarsi. La "bulimia etilica" comincia prima di mezzanotte. Quando minorenni trascorrono qualche ora con una bottiglia in mano, anche di superalcolici, prima di scatenarsi in pista. Succede sulle panchine perlopiù: il binge drinking – il consumo smodato che determina ubriacatura – è infatti spesso una manifestazione di "strada". La legge 189 del 2012 ha imposto il divieto di somministrazione e vendita agli under 18. Ma la normativa non è riuscita a cancellare l’"abbuffata" alcolica fra i ragazzini. Il fenomeno si è trasferito dai locali ai luoghi pubblici. E si consuma direttamente dal bottiglione. In corso Lodi nei pressi della discoteca di via Massarani nella notte del weekend si scorgono ciurme di giovanissimi che bevono birra, vino, rum e amari "a canna". La stessa scena sui gradoni nei pressi della Darsena. Perché acquistare da soli alcol è semplice in alcuni supermarket etnici (e non solo) che riempiono le loro vetrine con vino, vodka, whisky attirando un pubblico di ragazzini come falene, senza essere troppo fiscali sull’età degli avventori. Allarmanti sono i numeri che emergono dal “Progetto Selfie“, un’indagine del centro studi “Semi di Melo“ (in collaborazione con Casa del Giovane, Fondazione Exodus e università...