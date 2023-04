Tifosi dell’Inter e del Benfica cantano insieme cori contro Milan e Juve in Piazza Duomo: il video

Come si dice, basta trovare il nemico comune. Così, i tifosi dell’Inter e del Benfica che si sono incontrati in Piazza Duomo a Milano si sono messi a cantare insieme cori contro il Milan e la Juventus. E dire che c’era una discreta preoccupazione per l’arrivo degli oltre cinquemila tifosi portoghesi giunti per supportare la squadra di Lisbona.

Questa sera, le due squadre disputeranno la partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Lo stadio Meazza sarà al completo per il match che decreterà una delle quattro semifinaliste della massima competizione continentale. L’Inter arriva con una vittoria di 2-0 all’andata ed è quindi candidata favorita per incontrare il Milan in semifinale.

I controlli a Milano

In vista della partita il prefetto Renato Saccone, come già successo nei precedenti incontri europei dei nerazzurri, ha vietato la vendita di alcolici e super alcolici e la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine in alcune aree della metropoli.

L’ordinanza sarà in vigore dalle 9 alle 20 di mercoledì 19 aprile in corso Como e dintorni, tra Darsena e Navigli, lungo l’asse San Babila-Duomo-Castello e al parco Sempione. Dalle 12 alle 24, invece, lo stop all’alcol riguarderà le vie attorno allo stadio. Inoltre, ci saranno controlli delle forze dell’ordine in centro e nelle zone abitualmente più frequentate della città.