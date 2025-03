Donate 4 wheelchairs al comitato lombardo della Federtennis e Padel

Milano – Tre associazioni di volontariato hanno donato quattro wheelchairs al Comitato Lombardo della Federazione Italiana Tennis e Padel nel corso di un evento di solidarietà allestito in partnership da Unione Nazionale Veterani dello Sport di Milano, Lions Club Missione Sport, Fondazione Comunità di Milano e Fondazione Bambini nel Cuore De Albertis Spizzico.

Quello vissuto alcuni giorni fa è stato un importante momento di sport e solidarietà, con protagonisti campioni italiani di tennis in carrozzina e Roberta Vinci, leggenda del tennis azzurro. Nel corso della Fiera Racquet Trend di Milano Rho, la Sezione “E. Mangiarotti” di Milano dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport (UNVS) ha infatti premiato Roberta Vinci per la sua fulgida carriera nel tennis italiano e mondiale, come esempio di una sportiva che ha saputo affrontare con coraggio e determinazione ogni difficoltà.

Da qui è nato il progetto “Tennis per Tutti”, realizzato grazie alla collaborazione fra associazioni e fondazioni che si sono unite per offrire sostegno a ragazzi con disabilità. Sono state consegnate quattro wheelchairs al Comitato Lombardo della Federazione Italiana Tennis e Padel: due wheelchairs grazie alle donazioni del Lions Missione Sport, mentre la Fondazione Bambini nel Cuore De Albertis Spizzico e la Fondazione di Comunità Milano hanno donato le altre due.

In occasione dell’evento Eleonora Pellegrini de Vera, Presidente della Sezione Mangiarotti Milano dell’UNVS, ha affermato come uno degli obiettivi dell’associazione che rappresenta sia di sostenere chi affronta grandi difficoltà nella vita. Allo stesso tempo la presidente ha sottolineato come sia importante celebrare coloro che ci hanno fatto sognare come Roberta Vinci, che con i suoi 21 anni di successi è stata una delle tenniste più amate di tutti i tempi. “Assistere a questa iniziativa mi fa sentire parte di un gruppo determinato e appassionato – ha detto la Vinci - che guarda al futuro con positività”.

Michelangelo Dell’Edera, direttore dell'Istituto Superiore di Formazione “Roberto Lombardi”, ha ricordato: “La federazione punta molto sulle scelte di inclusione, condivisione e sugli aspetti sociali. Con il programma "Racchette in classe" della FITP stiamo valorizzando l'integrazione dei ragazzi con disabilità nel mondo del tennis. Il comitato regionale lombardo della FITP ringrazia le fondazioni presenti perché grazie al loro sostegno è possibile rafforzare il nostro lavoro di inclusione alla ricerca di nuovi talenti tra i ragazzi”.