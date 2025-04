Milano Marathon 2025, vincono Leonard Langat (2h08'38) e Shure Demise Ware (2h23'31)

Milano, 6 aprile 2025 – Leonard Langat ha vinto la Milano Marathon Wizz Air 2025. Il keniota ha chiuso con il tempo di 2h08'38, precedendo sul podio il connazionale Isaac Kipkemboi TOO (2h08.45). Terzo Timothy Kosgei Kipchumba, anche lui keniano in 2h09'11.

Tra le donne vince l'etiope Shure Demise Ware con il tempo di 2h23'31, miglior crono sul suolo italiano dell'anno al femminile. Piazza d'onore per la keniota Joan Jepkosgei Kilimo in 2h25'32, terza l'etiope Alemtsehay Mekuria Alamirew in 2h27'23.

I numeri della Wizz Air Milano Marathon

Gli iscritti alla Maratona di Milano, la più veloce d’Italia, arrivata all’edizione numero 23, erano oltre 10mila. Un numero che però arriva a 35mila considerando staffettisti e family runner – coinvolti nella 42,195 chilometri e nella staffetta. Dall’estero, 5.500 partecipanti.

La staffetta

Alle 9 è partita la staffetta UniCredit Relay Marathon con traguardo in via Palestro, il format di corsa che permette di dividere il percorso ufficiale in quattro frazioni, di lunghezza compresa tra i 6,5 e i 13 chilometri ciascuna. Il progetto solidale che permette ai runner di correre in team per una causa benefica, supportando i progetti di una delle 103 organizzazioni no profit selezionate. Quest’anno l’obiettivo è di raccogliere 2 milioni di euro di donazioni sulla piattaforma di Rete del Dono, che andranno a sostenere i progetti solidali.

Le strade chiuse

Per l’occasione oltre cento strade sono satte chiuse al traffico – il blocco per auto, moto e scooter sarà revocato progressivamente dopo il passaggio dell’ultimo runner, con una riapertura completa intorno alle 17 –. Il percorso ha interessato il centro cittadino nella prima parte del tracciato e poi la zona di City Life, andando verso San Siro e l’area del Gallaratese, per poi – dal chilometro 28 – rientrare in centro passando dal Portello, verso il cuore della città. Deviazioni per bus e tram; dall’inizio del servizio alle 9.30 circa, i treni di M1 e M3 salteranno la fermata Duomo.