Milano Marathon 2023: la corsa dei 20mila. L’applauso della città per i runner

Milano Marathon 2023: dopo la Stramilano, la città ritorna a essere capitale della corsa per un giorno. Da una parte gli atleti professionisti, pronti a sfidarsi in quella che nel circuito, grazie a un percorso per lo più pianeggiante, è nota come una delle gare più veloci al mondo. Dall’altra i runner dilettanti (ma non troppo), ventimila circa, che hanno partecipato a una vera festa dell’atletica leggera, baciata anche dal sole che ha accompagnato i concorrenti per tutto il tracciato. Fra loro anche qualche volto noto, appassionato di corsa, come l’ex presidente del consiglio e attuale leader di Italia Viva Matteo Renzi.

La gara

La gara ha preso il via alle 9 e in questo momento – sono passate da poco le 11.45 – sta entrando nelle sue fasi conclusive, almeno per quanto riguarda gli atleti migliori. Ci si attendono ottimi tempi, data il percorso semplice ma anche la giornata, soleggiata e secca, le condizioni ideale per la corsa.

Matteo Renzi alla partenza della Milano Marathon 2023

Molti i milanesi che hanno voluto salutare il plotone dei concorrenti, ma anche la “retroguardia” dei runner non professionisti, ai lati delle strade. Bandiere, palloncini e grandi mani in gomma piuma: per tutti c’è stato un incitamento, per tutti c’è stato un applauso.

Il campo partenti

Super l’elenco degli atleti in gara, ingolositi dalla possibilità di centrare un risultato d’eccellenza anche dal punto di vista cronometrico. Annunciati alla partenza erano Yeman Crippa, campione europeo in carica dei 10mila, il keniano Dikson Chumba, l’etiope Solomon Deksisa e l’altro keniano Gideon Kipketer. Fra le donne occhi puntati sull’italiana d’elezione Sofiia Yaremchuk, l’etiope Gada Bonku Bekele e la keniana Emily Arusio.

Ripercussioni sulla viabilità

Comune e Atm hanno messo in campo un piano congiunto di chiusura delle strade coinvolte nel tracciato e di deviazione delle linee di superficie. La situazione rimarrà “complicata” (ma per un giorno si può resistere) fino alle 16 circa.

