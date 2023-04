Milano Marathon 2023: vince l'ugandese Rotich. Crippa quinto, il suo tempo è nella top ten azzurra di sempre

Sventola la bandiera ugandese alla Milano Marathon: Andrew Rotich Kwemoi ha vinto per distacco la ventunesima edizione della gara targata Enel: con il tempo di 2h07'14" il classe 1998, nel 2021 vincitore della mezza maratona di Padova in Italia, ha preceduto il kenyano Timothy Kipkorir Kattam (2h07'53") e il ruandese John Hakizimana (2h08'18").

Il campione europeo dei 10mila metri Yeman Crippa, al debutto sulla distanza, è rimasto nel gruppo di testa fino ai -3 chilometri dal traguardo, quando ha vissuto un momento di difficoltà. L’asso trentino è stato comunque il migliore degli italiani, chiudendo in quinta posizione, con il tempo di 2h08'57". Si può parlare di ottima prestazione, quindi, anche perché con questo crono Crippa s’inserisce nella top ten azzurra di sempre.

La corsa degli altri

Sono 6.500 gli iscritti alla maratona individuale, oltre 16.500 quella a staffetta, la Relay Marathon, corsa non competitiva per sostenere organizzazioni no profit che sulla rete del dono ha già permesso di raccogliere oltre 800 mila euro. Fra i partecipanti, anche Filippo Magnini, già campione mondiale dei 100 stile libero. Al via della gara anche il senatore di Italia Viva Matteo Renzi. L’ex presidente del consiglio è un grande appassionato di running e ha già disputato altre maratone.