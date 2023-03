Domenica la Milano Marathon nel cuore di Milano. Traffico a rischio, ecco le strade chiuse

Milano – Domenica Milano torna capitale del running con la 21° edizione della Milano Marathon edizione 2023, manifestazione rivolta ad atleti professionisti, runner, famiglie. Il percorso, lungo 42,195 chilometri, sarà un tracciato ad anello, con partenza e l’arrivo sia della staffetta sia della Maratona come ogni anno in corso Venezia. La partenza dei maratoneti è prevista alle 9. Ma ecco l’elenco delle vie che resteranno chiuse durante la corsa.

Dalle 8 alle 12 traffico bloccato in corso Venezia, piazzale Oberdan, Bastioni di Porta Venezia, viale Città di Fiume, piazza della Repubblica, viale Monte Santo, piazzale Principlessa Clotilde, Bastioni di Porta Nuova, piazza XXV Aprile, viale Crispi, Bastioni di Porta Volta, piazza Lega Lombarda, viale Elvezia, viale Byron, viale Douhet, via Melzi d’Eril.

E, ancora : via Canova, viale Milton, viale Moliere, viale Alemagna, viale Gadio, ingresso Parco Sempione, Parco sempione (piazza del Cannone), via Legnano, piazza Lega lombarda, piazzale Biancamano, via Moscova, via San Marco, piazza San Marco e via Fatebenefratelli.

Dalle 9.05 alle 14, invece, resteranno chiuse le seguenti strade: via Achille, via Tesio, via Harar, via Novara, via Cascina Bellaria, via Fratelli Gorlini, via Lampugnano. E, ancora: via Omodeo, via Cechov, via Kant, via Croce, via Quattrocchi, viale De Gasperi, via Grosio, via Gallarate e piazzale Accursio. Ci sono anche strade che, in pratica, resteranno “off limits’’ per le auto dall’inizio, o quasi, della maratona, fino alla fine della competizione, cioè dalle 9.45 alle 16.

Si tratta di via Achille Papa, via don Luigi Palazzolo, ingresso Parco Portello, ponte pedonale, piazza Gino Valle, viale Scarampo, via Colleoni, piazzale Damiano Chiesa, via Emanuele Filiberto, corso Sempione. E, ancora: via Mascagni, viale Bianca Maria, via Vincenzo Bellini, viale Bianca Maria, piazza del Tricolore, viale Majno, piazzale Oberdan e corso Venezia.