Milano Marathon 2023 domenica 2 aprile: percorso, strade chiuse e mezzi Atm deviati

Milano, 1 aprile 2023 – Tutto pronto per la 21esima edizione della Milano Marathon, che si terrà domani, domenica 2 aprile. La partenza e l'arrivo sono fissati in corso Venezia, si inizierà alle 9. Ecco tutte le informazioni riguardanti il percorso, le strade chiuse e le linee dei mezzi Atm che subiranno modiche.

Partenza prevista alle 9 e percorso che, come da tradizione, si svilupperà per 42,195 km lungo tutto il centro cittadino milanese. Il tracciato sarà ad anello, con via e traguardo, come ogni edizione, situati in Corso Venezia. Il percorso si snoda per 18 chilometri all'interno della cerchia dei Bastioni, nel cuore della città, tra le zone di Repubblica, Moscova, Parco Sempione, Duomo, Cairoli, Cordusio e Pagano, e per ben 28 chilometri complessivi all’interno della Circonvallazione Filoviaria. I runner toccherann, quindi, i luoghi più iconici del capoluogo lombardo, dall’Arco della Pace allo stadio San Siro, dal Castello Sforzesco ai quartieri di City Life e Sempione.

Il programma della maratona prevede anche la Relay Marathon (che consente di dividere il percorso lungo in quattro frazioni lunghe tra i 7 e i 13 chilometri) e la School Marathon, la corsa dei bambini su una distanza di 3 chilometri in programma oggi. Sempre nella giornata di sabato, alle 15, prenderà il via inoltre la Dog Run: la corsa, dedicata ai cani di qualsiasi taglia, sarà lunga circa 1,5 km e si svilupperà anch'essa all’interno dei giardini di City Life.

Inevitabile il blocco del traffico urbano a causa della chiusura di molte vie di Milano per permettere lo svolgimento della corsa. Per limitare i disagi, gli stop della viabilità saranno scaglionati in base al passaggio dei corridori.

Dalla partenza al km 3,5 chiusura strade dalle 8 alle 12

Corso Venezia, Piazzale Oberdan, Bastioni di P. Venezia, Viale Città di Fiume, Piazza della Repubblica, Viale M. Santo, Piazzale P. Clotilde, Bastioni di Porta Nuova, Piazza XXV Aprile, Viale F. Crispi, Bastioni di P. Volta, Piazza Lega Lombarda, Viale Elvezia, Viale Byron, Viale Douhet, Via Melzi d’Eril.

Dal km 3,5 al km 8,5 e dal km 36 al km 40,5 chiusura strade dalle 8 alle 12

Via Canova, Viale Milton, Viale Moliere, Viale Alemagna, Viale Gadio, Ingresso Parco Sempione, Parco Sempione (Piazza del Cannone), Via Legnano, Piazza Lega Lombarda, Piazzale Biancamano, Via della Moscova, Via San Marco, Piazza San Marco, Via Fatebenefratelli, Via dell’Annunciata, Via dei Giardini, Via Fatebenefratelli, Piazza Cavour, Via Senato, Via San Damiano.

Dal km 8,5 al km 12 chiusura strade dalle 8 alle 12

Corso Monforte, Piazza San Babila, Corso Matteotti, Piazza Meda, Via San Paolo, Corso Vittorio Emanuele II, Piazza del Duomo, Via Mengoni, Via Santa Margherita, Piazza della Scala, Via Verdi, Via dell’Orso (contromano), Via Cusani, Largo Cairoli, Foro Buonaparte, Piazzale Cadorna, Via Giovanni Boccaccio, Piazza Virgilio, Via Vincenzo Monti, Via XX Settembre.

Dal km 12 al km 16 chiusura strade dalle 8:35 alle 12:30

Piazza della Conciliazione, Via A. da Giussano, Via G. D’Arezzo, Via del Burchiello, Via Giotto, Via Buonarroti, Piazza Buonarroti, Via Monte Rosa, Piazza Amendola, Viale Ezio, Piazza Giulio Cesare, Viale Belisario, Viale Cassiodoro, Piazza VI Febbraio, Viale Boezio, Largo Domodossola, ingresso parco City Life, Via Anna Maria Ortese, vialetti interni parco City Life.

Dal km 16 al km 22 chiusura strade dalle 8:50 alle 13:20

Viale Eginardo, Viale Scarampo, Sottopasso, Viale De Gasperi, Piazzale Kennedy, Via Quattrocchi (contromano), Via S.Elia, Via Diomede, Viale Caprilli , Piazzale dello Sport.

Dal km 22 al km 27 chiusura strade dalle 9:05 alle 14

Via Achille, Via Tesio, Via Harar, Via Novara, Via Cascina Bellaria, Via F.lli Gorlini, Via Lampugnano.

Dal km 27 al km 32 chiusura strade dalle 9:20 alle 14:30

Via Omodeo, Via Cechov, Via Kant, Via B. Croce, Via Quattrocchi, Viale De Gasperi (contromano), Via Grosio, Via Gallarate, Piazzale Accursio.

Dal km 32 al km 36 chiusura strade dalle 9:45 alle 16

Via Achille Papa, Via Don Luigi Palazzolo, ingresso Parco Portello, Ponte Pedonale, Piazza Gino Valle, Viale Scarampo, Via Colleoni, Piazzale Damiano Chiesa, Via Emanuele Filiberto, Corso Sempione.

Dal km 40,5 all’arrivo chiusura strade dalle 9:45 alle 16

Via Mascagni, Viale Bianca Maria, Via Vincenzo Bellini, Viale Bianca Maria, Piazza del Tricolore, Viale Majno, Piazzale Oberdan, Corso Venezia.

Tram 1: dalle 8 alle 16. Nelle due direzioni devia e salta le fermate tra Repubblica e Domodossola.

Tram 2: dalle 8 alle 16. Fa servizio tra Negrelli e Porta Genova. Non percorre la tratta Porta Genova-Cenisio.

Tram 10: dalle 8 alle 16. Il servizio è sospeso sull’intera linea.

Tram 12: dalle 8 alle 16. Fa servizio tra Roserio e Cenisio. Non fa servizio tra Cenisio e Molise.

Tram 14: dalle 8 alle 16. Fa servizio tra Lorenteggio-Duomo e Cimitero Maggiore-Cenisio. Non passa da Lanza.

Tram 19: dalle 8 alle 16. Fa servizio tra Castelli-Lunigiana e Lambrate-Duomo. Non passa da piazza 6 Febbraio, via Vincenzo Monti e Cordusio.

Bus 40: dalle 9 alle 15. Fa servizio tra Cimitero Maggiore e Parco Nord. Non passa da Uruguay e Bonola.

Bus 43: dalle 8:30 alle 16. Nelle due direzioni, devia tra corso Sempione/Piero della Francesca e via Gioia passando da via Procaccini, Monumentale, via Ferrari, Garibaldi.

Bus 48: da inizio servizio alle 16. Il servizio è sospeso sull’intera linea.

Bus 49: dalle 8:30 alle 16. Nelle due direzioni, devia tra piazza Axum e via Marx/Cannizzaro. Salta la fermata San Siro Stadio M5.

Bus 50: dalle 8:30 alle 16. Fa servizio tra Lorenteggio e piazzale Baracca. Salta le fermate tra piazzale Baracca e Cairoli.

Bus 54: dalle 8:30 alle 12:30. Nelle due direzioni, devia tra corso Indipendenza e via Larga/Augusto. Passa per corso 22 Marzo, piazza 5 Giornate e corso di Porta Vittoria.

Bus 57: dalle 8:30 alle 16. Fa servizio tra Quarto Oggiaro e la fermata via Canonica/via Cagnola. Salta le fermate tra via Canonica/via Cagnola e Cairoli.

Bus 58: dalle 8:30 alle 16. Fa servizio tra Baggio e Porta Vercellina. Da qui prosegue fino in piazzale Baracca. Salta le fermate tra Porta Vercellina e Cadorna.

Bus 61: dalle 8:30 alle 16. Fa servizio tra largo Murani e corso Indipendenza, poi prosegue fino in via Verziere. Non passa da San Babila, Lanza, Cairoli, Cadorna, Pagano e via Washington.

Bus 64: dalle 9:30 alle 14. Fa regolare servizio tra Lorenteggio e via San Giusto, poi prosegue fino in piazza Axum. Passa da via Dessiè. Non passa da Bonola.

Bus 67: dalle 8:30 alle 16. Fa servizio tra Baggio e piazza Piemonte. Salta le fermate tra piazza Piemonte e Baracca.

Bus 68: dalle 8:30 alle 15. Il servizio è sospeso sull’intera linea.

Bus 69: dalle 9 alle 15. Fa servizio tra Molino Dorino e Bonola. Passa da via Appennini, Quarenghi, Uruguay, largo Valera, Bonola, via Bacchelli e via Cilea. Non percorre la tratta Uruguay-Firenze.

Bus 78: dalle 9 alle 15. Fa servizio tra Lotto-Bisceglie e Govone-piazza Firenze. Passa per Cenisio, Caneva, Principe Eugenio. Non passa da San Siro Stadio e Portello.

Bus 80: dalle 9:30 alle 14:30. Fa servizio tra piazza Axum-De Angeli e Molino Dorino-Quinto Romano. Non passa da via Harar, piazza Madonna della Provvidenza, San Siro e Caldera. Passa per via Dessiè e via Chisotergi.

Bus 94: dalle 8 alle 16. Fa servizio tra largo Augusto e Sant’Agostino poi prosegue in via Papiniano, piazzale Aquileia, Porta Vercellina, corso Vercelli e piazzale Baracca. Non fa servizio nelle tratte via Visconti di Modrone-Porta Volta e Cadorna-Sant’Agostino.

Bus 98: dalle 9 alle 14. Fa servizio tra Famagosta e Segesta. Salta le fermate via Gavirate/Gignese e Lotto.

Bus NM1: la notte di sabato 1 aprile nelle due direzioni devia tra San Babila e Lima. Non passa da Palestro, corso Buenos Aires e piazza Lima.

Domenica 2 aprile, dall’inizio del servizio e fino alle 14 circa i treni della linea metropolitana M1 salteranno la fermata di Palestro. Per prendere la metro o per raggiungere la partenza della maratona, usare le vicine San Babila o Porta Venezia.