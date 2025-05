17:50

Dove vedere la partita

Per chi non potrà essere a Milano, non mancano le alternative: in città e non solo. E per chi non sarà davanti al maxischermo di San Siro o all’Idroscalo, ci sono comunque spazi all’aperto, birrerie, club, eventi a tinte marcatamente nerazzurre. Consigliabile prenotare ovunque e dare un occhio ai prezzi: ecco la nostra guida per vedere la partita.