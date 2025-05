Inter, rifinitura e rientro in albergo circondato dai tifosi. E a Monaco è un’orda nerazzurra

Monaco di Baveria (Germania), 31 maggio 2025 – Conto alla rovescia per Paris Saint-Germain-Inter, finale di Champions League in programma stasera alla Munich Football Arena di Monaco di Baviera. Fischio d'inizio alle 21, con tantissimi tifosi dell'Inter, con e senza biglietto (dentro lo stadio ce ne saranno 18mila nel settore dedicato e qualche altro “fortunato” che ha trovato i tagliandi nelle zone neutrali delle tribune).

Un centinaio di sostenitori erano pronti ad accogliere il rientro della squadra in albergo dopo la rifinitura del mattino, nella quale Inzaghi ha provato le ultime mosse prima della partita: dovrebbe essere confermata la formazione titolare col rientro di Pavard in difesa, al fianco di Acerbi e Bastoni (davanti a Sommer). In mediana Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco, davanti Lautaro e Thuram.

Ai cori di incoraggiamento, Inzaghi ha risposto con sorrisi e saluti, prima di entrare nella struttura, fuori dalla quale erano appostati anche alcuni parenti dei giocatori.

Uno schieramento di forze di polizia ha atteso il rientro dell'Inter in albergo verificando che non ci fossero problemi di ordine pubblico, ma è stata poi reindirizzata in tutta fretta altrove per possibilità di scontri, mentre gli agenti vestivano la tenuta anti-sommossa e con le sirene accese.

A poche ore dalla gara si sta cominciando a riempire anche Odeonsplatz, dove c'è la fan zone dedicata ai tifosi nerazzurri.

Nel frattempo è arrivata l'ufficialità riguardo al lutto al braccio con cui l'Inter giocherà questa sera per la morte di Ernesto Pellegrini, ex presidente nerazzurro dal 1984 al 1995.