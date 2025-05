PSG-Inter, cori e riscaldamento alla Munich Football Arena per la finale di Champions League

Monaco – Cancelli aperti alle 17 alla Munich Football Arena di Monaco di Baviera, dove si gioca dalle 21 la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter. È il momento in cui cominciano ad arrivare, dalle fan zone di Koenigsplatz (coi tifosi francesi) e da quella di Odeonsplatz (i nerazzurri) i sostenitori delle due squadre finaliste. Una piccola parte è stata protagonista a metà pomeriggio di scontri alla fermata della metro Universitat con lanci di lacrimogeni da parte delle forze dell'ordine e qualche ferito.

Tifosi dell'Inter a Monaco di Baviera per la finale di Champions (Roberto Garavaglia/Agenzia Aldo Liverani)

Attorno alle 19.30 le due curve sono già quasi piene. Inizia il vero pre-partita, con cori e fischi a seconda di chi arriva. I maxischermi dello stadio rimandano le immagini dell'arrivo dei pullman. Alcuni dei protagonisti della finale cominciano ad entrare sul terreno di gioco per respirare l'aria che tira. A cominciare per prima il riscaldamento è l'Inter, a poco meno di un'ora dal fischio d'inizio. Maglia gialla, come già annunciato, quella che indossano anche tanti tifosi tra i 18mila interisti del settore dedicato. Altrettanti sono quelli del Paris, che comincia il suo riscaldamento solo alle 20.20. Prima della contesa, c'è anche la consueta cerimonia d'apertura.

In tutto, lo stadio contiene 64.500 posti a disposizione per l'evento. I numeri, esigui rispetto alle enormi richieste (solo all'Inter ne sono arrivate 80mila) hanno creato parecchio malcontento alla vigilia e, dopo i fatti di cronaca dei mesi scorsi riguardanti gli ultras nerazzurri, la società ha preferito non destinare tagliandi extra per la Curva Nord, presente solo con chi è riuscito ad avere il posto attraverso la procedura standard.