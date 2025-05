Interisti feriti negli scontri a Monaco prima della finale di Champions: “Volti coperti di sangue”

Monaco – Pre-partita movimentato a Monaco di Baviera dove si sono vissuti momenti di paura per gli scontri fra le tifoserie di Inter e Paris Saint-Germain. Non sono bastati cinquemila poliziotti in assetto antisommossa messi a presidiare ogni angolo di una città già blindata per evitare incidenti purtroppo già annunciati. Dopo un venerdì sera tranquillo (interisti in netta maggioranza rispetto ai supporter francesi) e un sabato mattina che tutto sommato scivolato via senza particolari difficoltà, nel primo pomeriggio sono arrivate le prime pericolose avvisaglie. Attimi di tensione nelle vie del centro, poi verso le 17 quando la gran parte dei fan delle due squadre si dirigeva verso lo stadio (non tutti provvisti di biglietto), sono cominciati gli scontri che hanno visto coinvolti alcune decine di tifosi interisti e altrettanti del Psg. Tutto è successo nella metro di Monaco (stazione della Universitat sulla linea blu U16) e non è bastato il pronto intervento dei poliziotti ad evitare il peggio.

Dalle parole si è passati agli spintoni, fino agli sputi e alle botte. Per riportare la calma gli agenti, agitando caschi e manganelli, sono stati costretti ad utilizzare i lacrimogeni. Un pugno di agenti con caschi e manganelli, inseguendo anche i tifosi sulle scale Secondo quanto riportato dalla Bild “alcuni sostenitori dell’Inter sarebbero rimasti feriti e col volto coperto di sangue”.

Altri scontri sono stati segnalati in altre fermate. Alcuni tifosi dell’Inter hanno provato a salire sulla metro, ma sono stati respinti a calci e pugni dai rivali della Virage Auteil del Psg. A meno di un'ora dall'inizio del match sembra essere ritornata la calma: la gran parte degli interisti e dei parigini (18 mila per ciascuna tifoseria) sono sugli spalti, altri all'esterno dell'Allianz Arena e tutti quelli rimasti senza biglietto hanno occupato la fan zone per guardare la partita sui maxischermi: quella dell’Inter è a Odeonsplatz (capienza di circa 16 mila tifosi) mentre quella del Psg è Konigsplatz. Appena due chilometri dopo. Altri hanno preferito il maxischermo dell'Olympiapark. Per una notte che si annuncia lunghissima.