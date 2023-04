Biglietti Champions, semifinale Milan Inter e finale a Istanbul: come trovarli

Milano – Tre partite per entrare nella storia. Per scriverla o riscriverla, comunque per esserci. È febbre biglietti Champions League: in semifinale Milan e Inter. Obiettivo Istanbul: la finale, contro la vincente di Manchester City-Real Madrid. Le date: andata Milan-Inter, mercoledì 10 maggio ore 21; ritorno Inter-Milan, martedì 16 maggio, stessa ora (21). Finale fissata all'Atatürk, sabato 10 giugno sempre alle 21.

Biglietti Champions, semifinale Milan-Inter: come trovarli

I biglietti per la semifinale di Champions di andata, Milan-Inter, mercoledì 10 maggio alle 21, sono disponibili sul sito ufficiale singletickets.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan e su VivaTicket con queste modalità e priorità:

Abbonati Serie A: da lunedì 24 aprile (ore 12) a mercoledì 26 aprile (ore 23.59), gli abbonati possono confermare il proprio posto, con un listino prezzi dedicato. In questa questa fase sono esclusi gli abbonati al secondo anello verde e ai settori riservati Uefa (secondo anello rosso centrale 228, terzo anello rosso centrale 328/330).

da lunedì 24 aprile (ore 12) a mercoledì 26 aprile (ore 23.59), gli abbonati possono confermare il proprio posto, con un listino prezzi dedicato. In questa questa fase sono esclusi gli abbonati al secondo anello verde e ai settori riservati Uefa (secondo anello rosso centrale 228, terzo anello rosso centrale 328/330). Abbonati Serie A secondo anello verde e settori riservati Uefa: da giovedì 27 aprile, dalle ore 12 alle 23.59, gli abbonati al secondo verde e al secondo rosso centrale (settori 228 e 328/330) possono scegliere il proprio posto nei settori disponibili, utilizzando il listino prezzi dedicato agli abbonati.

da giovedì 27 aprile, dalle ore 12 alle 23.59, gli abbonati al secondo verde e al secondo rosso centrale (settori 228 e 328/330) possono scegliere il proprio posto nei settori disponibili, utilizzando il listino prezzi dedicato agli abbonati. Cambio posto: da venerdì 28 aprile (dalle12 alle 23.59) tutti gli abbonati Serie A che non hanno acquistato il biglietto nelle fasi precedenti possono scegliere un posto nei settori disponibili, sempre con il listino prezzi dedicato agli abbonati.

da venerdì 28 aprile (dalle12 alle 23.59) tutti gli abbonati Serie A che non hanno acquistato il biglietto nelle fasi precedenti possono scegliere un posto nei settori disponibili, sempre con il listino prezzi dedicato agli abbonati. C rn: da sabato 29 aprile alle ore 12, chi è in possesso della Crn potrà acquistare fino a 4 biglietti, usufruendo di un listino prezzi dedicato. Ogni intestatario del biglietto dovrà essere in possesso di una Crn.

da sabato 29 aprile alle ore 12, chi è in possesso della Crn potrà acquistare fino a 4 biglietti, usufruendo di un listino prezzi dedicato. Ogni intestatario del biglietto dovrà essere in possesso di una Crn. Vendita libera: l'eventuale fase di vendita libera sarà attivata solo in caso di disponibilità residua dalle precedenti fasi di vendita.

Biglietti Champions, semifinale Inter-Milan: come trovarli

La semifinale di ritorno di Champions League, Inter-Milan, si giocherà martedì 16 maggio alle ore 21. L'Inter non ha ancora ufficializzato le fasi di vendita. La società ha comunque specificato che alla prevendita per gli abbonati alla Serie A seguirà quella dedicata ai soci di Inter club, titolari della tessera “Siamo Noi” (sottoscritta entro il 18 aprile). Solo successivamente si aprirà la fase di vendita libera.

L'Inter ha poi raccomandato a tutti i tifosi di acquistare unicamente attraverso i canali di vendita ufficiali: sul sito e, nella fase di vendita libera, nei punti Vivaticket. Sempre sul sito ufficiale dell'Inter sarà possibile iscriversi all'alert “avvisami quando in vendita”, per avere una comunicazione tempestiva sull'avvio delle fasi di vendita dei biglietti.

Biglietti Champions, finale Istanbul: come trovarli

La finale di Champions League 2023 si giocherà all'Atatürk Olympic Stadium di Istanbul, in Turchia, sabato 10 giugno alle ore 21 (22 locali). 47.200 biglietti su 72.000 saranno a disposizione in vendita per i tifosi e per il pubblico in generale. Le due società finaliste avranno 20.000 biglietti ciascuna, i restanti 7.200 biglietti saranno messi in vendita dalla Uefa. I richiedenti estratti saranno avvisati via mail e potranno acquistare massimo due biglietti nella categoria di prezzo assegnata. I biglietti rimanenti saranno destinati alla struttura organizzativa locale, alla Uefa, alle federazioni nazionali affiliate alla Uefa, ai partner commerciali e a emittenti televisive.

I prezzi dei biglietti

Categoria 4, 70 euro. Categoria 3, 180 euro. Categoria 2, 490 euro. Categoria 1, 690 euro. I biglietti riservati a persone con disabilità costano 70 euro.