Champions, derby Milan-Inter: date, orari e dove vederli in tv

Milano - Vent’anni dopo è ancora Euroderby in semifinale. Con i successi sul Napoli e il Benfica, Milan e Inter si sono aggiudicati la semifinale di Champions League, ultimo passo prima della finalissima di Istanbul del 10 giugno.

Le due milanesi si troveranno in semifinale di Champions 20 anni dopo l'ultima volta e 18 anni anni dopo l'ultimo derby europeo, andato in scena nei quarti di finale del 2005.

La Uefa ha comunicato che le due partite di San Siro si svolgeranno mercoledì 10 maggio, con Milan-Inter, e martedì 16 maggio, giorno di Inter-Milan.

L’altra semifinale Real Madrid-Manchester City si giocherà martedì 9 maggio, con il ritorno a casa degli inglesi mercoledì 17 maggio.

Per quanto riguarda Milan-Inter del 10 maggio, l’incontro sarà trasmesso in diretta alle 21 da Amazon Prime Video. Il ritorno Inter-Milan del 16 maggio, sempre alle 21, in chiaro su Canale 5 e, per gli abbonati, su Sky Sport.