Il debutto di Bottero in Consiglio: “Priorità? Recuperare le case sfitte”

Milano – Un breve intervento in Consiglio comunale e un botta e risposta con i cronisti a margine dell’assemblea. Dopo la nomina di giovedì come assessore alla Edilizia residenziale pubblica, il nuovo membro della Giunta Sala Fabio Bottero ieri ha pronunciato le sue prime parole come successore dell’assessore dimissionario Guido Bardelli. In aula Bottero, sindaco di Trezzano su Naviglio per 10 anni, dal 2014 al 2024, ha ringraziato “il sindaco Sala e il mio prececessore, Guido Bardelli” e ha detto di voler fornire il suo contributo di lavoro per “assicurare un’abitazione decorosa e dignitosa soprattutto alle persone che vivono in una situazione di difficoltà economica. Sono già operativo, mi sono insediato negli uffici di via Larga”. Il neoassessore si è rivolto ai consiglieri comunali di maggioranza e opposizione: “Qualcuno non mi conosce e dunque mi dovrò guadagnare la sua fiducia con il lavoro”.

Bottero, conversando con i cronisti fuori dall’aula del Consiglio comunale, ha affermato che tra le sue priorità ci sono quelle “di “recuperare gli alloggi sfitti e dell’efficientamento energetico” degli stabili comunali. L’assessore non ha fornito numeri, ma al momento nel patrimonio di case popolari del Comune, gestito da Mm, ci sono circa 2.500 alloggi vuoti e in attesa di ristrutturazione. “Chi vuole amministrare la cosa pubblica sa che si assume responsabilità, è un onore poterlo fare, siamo insieme per lavorare e così faremo”, ha precisato il responsabile dell’Edilizia residenziale pubblica di Palazzo Marino.

Rispetto a Bardelli, però, il sindaco Sala non ha dato la delega al Piano Casa a Bottero, ha preferito assegnarla all’assessore a Bilancio e Demanio Emmanuel Conte. Il neassessore all’Edilizia residenziale pubblica non se ne rammarica: “Io ho accolto con piacere questa delega, che è molto corposa e potermi concentrare nello specifico sull’edilizia residenziale pubblica mi consentirà, con tutte le persone con cui collaborerò, di raggiungere i risultati migliori possibili e quindi va bene così per quanto mi riguarda”. Bottero promette di “stare molto sul territorio. Il Comune sta sempre vicino a chi ha fragilità e mi aggiungo anch’io per essere di supporto e dare supporto”.