Thales Alenia, la visita nel polo aerospaziale del presidente di Assolombarda

Gorgonzola (Milano) – Il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, ha visitato il sito di Thales Alenia Space di Gorgonzola, eccellenza del territorio nella filiera dell'aerospazio. Thales Alenia Space Italia, joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), è un'azienda manifatturiera nel settore spaziale a livello globale che da oltre quarant'anni fornisce soluzioni ad alta tecnologia per Telecomunicazioni, Navigazione, Osservazione della Terra, gestione ambientale, ricerca scientifica e infrastrutture orbitali. Alla visita, oltre a Spada, hanno partecipato anche Guido Guidesi, assessore allo sviluppo economico della Regione Lombardia; Alessandro Scarabelli, direttore generale di Assolombarda; Nicola Fracassi, presidente di Zona Adda Martesana di Assolombarda; Ilaria Scaccabarozzi, Sindaca di Gorgonzola.

Da sinistra Alessandro Spada, Giampiero Di Paolo, Guido Guidesi, Ilaria Scaccabarozzi e Gianluca Villa

L'amministratore delegato di Thales Alenia Space Italia, Giampiero Di Paolo, ha illustrato nel corso della visita le peculiarità del sito di Gorgonzola, dove lavorano 215 dipendenti in 4.000 metri quadrati di spazi organizzati in open space. "Thales Alenia Space Italia è una realtà all'avanguardia di un settore che è un acceleratore per tutto l'ecosistema produttivo in termini di innovazione, elemento imprescindibile della competitività e salute di un Paese", afferma Alessandro Spada. "E' con grande soddisfazione che abbiamo accolto oggi in visita il presidente di Assolombarda presso il nostro stabilimento di Gorgonzola. Questo incontro rappresenta un momento significativo per rafforzare il legame tra il settore industriale e le istituzioni, sottolineando l'importanza delle competenze sviluppate nel nostro sito", evidenzia Giampiero Di Paolo.