Chi è Anthea Comellini, l’ingegnera spaziale bresciana che ha iniziato l’addestramento con l’Esa

Brescia – Nel Centro europeo per gli astronauti di Colonia (Germania) è cominciato il programma di addestramento per la bresciana Anthea Comellini e altri tre membri del gruppo delle riserve selezionate dall'Agenzia spaziale europea nel 2022. Con lei anche i britannici Meganne Christian e John McFall e l'austriaca Carmen Possnig. Gli altri cinque astronauti di riserva, compreso lo spoletino Andrea Patassa, avevano già cominciato l'addestramento lo scorso ottobre.

Chi è Anthea Comellini

La bresciana Comellini, classe 1992, ha conseguito la Laurea triennale in Ingegneria Aerospaziale con la votazione di 110/110 e lode presso il Politecnico di Milano, in Italia, nel 2014. Come spiegato sul sito dell’Agenzia spaziale europea nel 2017, ha conseguito la Laurea magistrale in Ingegneria spaziale con la votazione di 110/110 e lode presso il Politecnico di Milano e il Diplôme d'Ingénieur nell'ambito di un programma di doppia laurea con la French grande école of engineering ISAE-SUPAERO di Tolosa, in Francia. Nello stesso anno, ha anche completato un Master in Elaborazione di immagini e di segnali e controllo avanzato presso l'Università di Paris-Saclay, in Francia. Anthea ha conseguito il Dottorato in Navigazione autonoma per rendez-vous nello spazio presso ISAE-SUPAERO in collaborazione con Thales Alenia Space a Cannes e Tolosa, in Francia, nel 2021. Durante il suo dottorato di ricerca, ha trascorso sei mesi come ricercatrice in visita nel laboratorio di robotica mobile e sistemi autonomi del Polytechnique Montréal, in Canada. Oltre alla sua lingua madre, parla fluentemente francese e inglese e ha competenze di base in russo.

Dopo aver completato il dottorato, dal 2021 al 2022 Anthea Comellini ha lavorato come Ingegnera delle Dinamiche di Volo per la Determinazione dell'Orbita nelle Missioni Interplanetarie con il Centro Europeo per le Operazioni Spaziali (ESOC) dell'ESA a Darmstadt, in Germania, dove ha condotto operazioni di navigazione nello spazio profondo in missioni come BepiColombo, GAIA, Mars Express e ExoMars Trace Gas Orbiter. Dal 2022, Anthea lavora come Ingegnera GNC (Guida, Navigazione e Controllo - Guidance, Navigation, and Control) e AOCS (Attitude and Orbit Control System – sistema di controllo dell'assetto e dell'orbita) nel reparto di Ricerca e sviluppo di Thales Alenia Space a Cannes, in Francia. Ha conseguito la certificazione di addetta al salvataggio e primo soccorso e possiede un brevetto di pilota privato. Nel tempo libero, ama l'orienteering, il nuoto, lo sci di fondo e l'escursionismo.

Come funziona l’addestramento

Dopo aver completato il primo modulo intensivo di due mesi, torneranno a Colonia nel corso del 2025 per continuare la loro formazione. In totale sono previsti tre programmi di addestramento di due mesi ciascuno, finalizzati ad apprendere le competenze necessarie per supportare la futura esplorazione spaziale europea e la ricerca scientifica. L'addestramento copre alcuni moduli selezionati del programma di base di un anno che l'Esa fa completare agli astronauti di carriera: comprende competenze tecniche e operative di base, lo studio dei sistemi dei veicoli spaziali ed esercizi di sopravvivenza in acqua e in condizioni invernali per prepararsi a potenziali situazioni di emergenza. Gli astronauti iniziano anche ad addestrarsi per le passeggiate spaziali, sperimentando l'immersione subacquea nella Neutral Buoyancy Facility dell'Esa.