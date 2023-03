Shopping reale e virtuale: Scalo Milano si amplia e raggiunge il Metaverso

Un rendering mostra l’ampliamento della superficie di Scalo Milano

Milano, 22 marzo 2023 – Il primo risultato tangibile per il territorio sono 300 nuovi posti di lavoro, tra diretti e indotto, che si aggiungeranno agli altri 1.200 già creati dal 2016 grazie al progetto Scalo Milano Outlet & More, partito nel 2009 con l’acquisizione da parte del Gruppo Lonati dell’area dismessa a Locate di Triulzi che ospitava lo storico stabilimento Saiwa.

Outlet, raggiungibile in 15 minuti dal centro di Milano, che ora mette sul tavolo un investimento di oltre 40 milioni di euro per ampliarsi, con un piano che prevede anche la creazione di una House of Innovation unica al mondo: soluzioni di realtà virtuale per la shopping experience, acquisti nel Metaverso, tecnologie 3D in ottica web, totem intelligenti, software rivoluzionari per gestire il punto vendita. E ancora eventi e corsi di formazione legati all’innovazione, coworking dove condividere futuro e sperimentazione nell’ambito del progetto innovativo di Retail Hub, la piattaforma fondata da Massimo Volpe e Antonio Ragusa per supportare il lancio di startup sul mondo retail. Tecnologia applicata allo shopping, con un modello vincente che vede il commercio fisico convivere con il boom dell’e-commerce.

L’outlet Scalo Milano, secondo i dati illustrati dall’amministratore delegato Davide Lardera, ha chiuso il 2022 con "risultati positivi": oltre 3,4 milioni di visitatori (+25% rispetto al 2021) e una percentuale di crescita del fatturato aggregato del 32%. Il primo trimestre del 2023 lascia ben sperare, con un aumento del 15-20% dei flussi rispetto al 2022 e un +30% di fatturato. Il piano, presentato alla Triennale, prevede 9.000 metri quadrati che si aggiungeranno alla superficie esistente, per un totale di 44.000 metri quadrati di cui 1.300 destinati al coworking e alla House of Innovation. Un parcheggio multipiano già inaugurato di 20mila metri quadrati con ulteriori 700 posti auto e la realizzazione entro il 2024 di una struttura sviluppata su tre livelli con 27 nuovi negozi e 5 ristoranti. La strategia passa anche attraverso la conferma della inedita “alleanza“ con Amazon, con l’installazione degli Amazon Locker, e attraverso servizi per il territorio come un asilo aziendale aperto anche ai cittadini di Locate.

Un nuovo capitolo nell’avventura imprenditoriale della famiglia Lonati, storici industriali bresciani. Gruppo presieduto da Ettore Lonati (la nipote, Adele, presiede invece Scalo Milano Outlet & More) che, dopo aver conquistato una posizione da leader europeo nel settore meccanotessile, ha investito a 360 gradi. Dall’immobiliare alle acciaierie, fino a una Rsa con 120 posti, un salumificio in Val Tidone e un allevamento con mille mucche da latte nel Bresciano. "Abbiamo creato sviluppo per il territorio – racconta Ettore Lonati – guardando anche ai giovani, formati nel nostro Its a Brescia. Accanto all’outlet c’è uno spazio agricolo, e ci farebbe piacere destinarlo alla città".