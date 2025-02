Salone del Mobile 2025: dall'8 al 13 aprile 2mila espositori alla Fiera di Milano Rho. Ci sarà anche un’installazione firmata Paolo Sorrentino

Rho (Milano), 4 febbraio 2025 – Sono oltre 2mila gli espositori, il 38% dall'estero, che prenderanno parte alla 63esima edizione del Salone del Mobile in scena alla Fiera di Milano Rho dall'8 al 13 aprile 2025. Il conto alla rovescia è iniziato per la manifestazione internazionale più importante del settore che in questa edizione sarà protagonista anche con la Biennale Euroluce. Sono 148 i brand tra debutti e ritorni, distribuiti in oltre 169.000 mq di superficie espositiva netta occupata, interamente sold out.

Un settore chiave

A fotografare della manifestazione è un dato: 9.238.429.199 euro, cioè il fatturato complessivo dei brand italiani che esporranno ad aprile, pari al 34% del fatturato dell'intero macro sistema arredo nazionale (oltre 21mila aziende). A cui si aggiungono 6.989.984.073 euro di fatturato complessivo dei brand esteri. Dopo il successo nel 2023 dell'edizione-laboratorio The City of Light, c'è il ritorno di Euroluce con oltre 300 espositori, di cui 46,5% dall'estero.

La novità dell’edizione 2025

La novità 2025 è la prima edizione di The Euroluce International Lighting Forum: una due giorni di masterclass, tavole rotonde e workshop. "Euroluce 2025 si preannuncia un'edizione di altissimo livello con un'ampia partecipazione di aziende, grandi e piccole, del settore e un significativo ritorno di brand stranieri, a conferma di quanto Salone del Mobile - ha spiegato Carlo Urbinati, presidente di Assoluce - sia un appuntamento strategico soprattutto per un settore come quello dell'illuminazione che ha quote di export che sfiorano l'80% della produzione".

L’installazione di Sorrentino

Un’altra novità è stata svelata oggi durante la presentazione dell’edizione in arrivo: ci sarà un'installazione dedicata al sentimento universale firmata dal premio Oscar Paolo Sorrentino, dal titolo "La dolce attesa". Si tratta di una metafora dell'esistenza che offrirà l'opportunità di fermarsi ad ascoltare il proprio respiro per ritrovare la bellezza nel tempo che scorre lento. Un vuoto da riempire o un’opportunità da accogliere. Perché, come afferma il regista napoletano "l'attesa è angoscia. La dolce attesa è un viaggio. Che stordisce e ipnotizza".