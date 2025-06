Il nuovo corso di EasyJet, 7 milioni di posti da e per l’Italia: Malpensa centrale, cresce Linate

Milano – EasyJet ha presentato le rotte per la prossima stagione, l'inverno 2025-2026, che prevedono oltre 7 milioni di posti da e per l'Italia (+10%) e un potenziamento dei collegamenti con Egitto e Francia.

Malpensa

Centrale come sempre l’aeroporto di Malpensa, il principale hub della compagnia inglese nell’Europa continentale che da solo propone quasi la metà di tutti i posti offerti da Easyjet sugli aerei da e per l’Italia. Il programma prevede infatti un'offerta di oltre 3 milioni di posti per la stagione invernale da Malpensa e la conferma delle rotte introdotte per l'estate per Tbilisi, Parigi Orly, Amburgo e Düsseldorf. In forte crescita la rotta Malpensa–Sharm el-Sheikh, che raggiunge oltre 120.000 posti (+40%) e aumentano le frequenze su Londra (Gatwick), Marrakech, Malaga, e Siviglia. Oltre Gatwick, le rotte principali per capacità saranno Parigi, Catania e Barcellona.

Linate

Il nuovo programma invernale di EasyJet prevede una significativa crescita nelle due nuove basi italiane di Roma Fiumicino e Linate. In particolare, sottolinea una nota della società, con 5 aeromobili basati l’aeroporto di Milano Linate registra la crescita più marcata: +135% rispetto all'anno scorso. Il traffico maggiore del city airport milanese è diretto verso la Francia, con oltre 250.000 posti disponibilità.