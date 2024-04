Salone del Mobile 2024: “Un’edizione incredibile”. Record di presenze (+17%), Milano incoronata capitale del design

Milano – Tutti pazzi per il Salone del Mobile. Per la manifestazione quest’anno si è registrata “un'affluenza record” di 361.000 presenze, +17,1% rispetto 2023, 54% da estero. Numeri da capogiro, resi noti dalla presidente Maria Porro, che non ha nascosto la sua soddisfazione: "Il 62esimo Salone ha superato ogni previsione: è stata un`edizione da record. Abbiamo registrato risultati eccezionali, grazie alla fiducia di un ecosistema che, ancora una volta, ha riconosciuto alla manifestazione la sua leadership internazionale”. La manifestazione milanese è tornata ai livelli pre Covid. Quest’anno al Salone sono stati presenti 1.950 espositori da 35 Paesi, 185 brand tra debutti e ritorni Milano. Per la precisione con un +17,1% rispetto al 2023, il Salone del Mobile 2024 ha registrato un'affluenza di 361.417 presenze complessive (+100.000 rispetto al 2022). Ottimo risultato per le presenze degli operatori che registrano un +26,8%, con un 65,8% che arrivano dall'estero.

Cifre, ma anche colpo d’occhio. Nel week-end code si sono registrate in tutti i poli del design disseminati per Milano. Un afflusso di cui hanno beneficiato anche locali e negozi, presi d’assalto da chi si trovava in città per la Design Week. A certificare il successo della kermesse anche i numeri di Atm. Dal 16 al 21 aprile, con Salone del mobile e Fuorisalone, le linee della metropolitana di Milano hanno trasportato quasi 800mila passeggeri, l'11% in più dello scorso anno. Di questi un quarto, ovvero duecentomila, sono transitati nella stazione metro di Rho Fiera. “Nel complesso - spiegano da Atm, l'Azienda Trasporti Milanesi - in questi giorni si è registrato un incremento positivo di passeggeri, benché persista un calo strutturale in media del 10-15% rispetto al periodo pre Covid”.