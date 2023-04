Quanti anni ci vogliono per acquistare casa a Milano? E in tutta la Lombardia? L’inchiesta

Casa, sognata casa. Per molti giovani l’acquisto della prima abitazione è un traguardo molto difficile da raggiungere. E quando si decide di compiere il grande passo, spesso si finisce per indebitarsi con le banche per tutta la vita. Lo dimostrano i risultati dell’indagine svolta da Enel2crowd.com, la prima piattaforma italiana di landing crowdfunding ambientale.

La rilevazione ha analizzato la situazione di 107 città capoluoghi di provincia, incrociando la capacità di risparmio degli italiani con i prezzi medi degli immobili rilevati a marzo 2023 dal portale Immobiliare.it. “Obiettivo calcolare il tempo medio necessario per l’acquisto di una proprietà di 100 metri quadrati”, spiega Giorgio Mottironi, Chief security officer e co-fondatore della società benefit Ener2Crowd.

Lo scenario tratteggiato è cartina al tornasole delle difficoltà delle giovani generazioni, quando si tratta di acquistare una casa. Ci vogliono 50,3 anni di stipendi per concludere l’acquisto a Milano, dato che colloca la metropoli al quarto posto in Italia in questa particolare classifica, superata solo da Lucca (51,3 anni), Savona (55,6 anni) e Bolzano (63,1 anni).

Tempi lunghissimi a causa dell’attuale mercato del lavoro ed alle basse ed incostanti retribuzioni, anche a Firenze (49,3 anni), a Sassari (49,1 anni), a Imperia (48,3 anni), a Grosseto (46,6 anni), a Rimini (44,5 anni), a Roma e ad Aosta (43,7 anni in entrambe le città). “Insomma oltre il doppio del tempo che impiegavano le generazioni precedenti” puntualizza Niccolò Sovico, Chief executive officer, ideatore e co-fondatore della società benefit proprietaria di Ener2Crowd.com.

E le altre lombarde? Fuori da Milano la soglia si abbassa notevolmente e i tempi diventano più sostenibili. A Como, seconda città lombarda per durata dell’indebitamento da mutuo, gli anni necessari sono 32,1. Di seguito Brescia (30,8 anni), Monza e Brianza (29,1 anni), Sondrio (25,2 anni), Lecco (23,1 anni), Bergamo (22,6 anni), Varese (21,9 anni), Lodi (20,2 anni), Cremona (18,2 anni), Pavia (18,1 anni). Chiude la graduatoria Mantova (17,7 anni).

Secondo quanto rilevato sempre da Ener2Crowd.com fino agli anni ‘70 del secolo scorso, infatti, anche un operaio – con il suo stipendio medio di 50 mila lire al mese – poteva permettersi in circa 20 anni di acquistare un appartamento in una zona centrale. Oggi invece non ci riuscirebbe neanche in 40 anni. Per non parlare di chi è costretto al precariato o – suo malgrado – al lavoro nero.

A livello di medie regionali, si arriva a 50 anni in Trentino-Alto Adige che si colloca sul podio insieme a Valle d’Aosta (43,7 anni) e Toscana (40,7 anni). Nella top-5 anche Liguria e Lazio dove per potere acquistare una casa occorrono rispettivamente 40,4 e 39,7 anni di stipendio, mentre la Lombardia è sesta con 33,6 anni, dopo la Sardegna (39,4 anni).

Ener2Crowd.com indica anche una possibile strada da seguire per provare ad abbattere i tempi. “Investendo nella finanza alternativa green – si legge nella nota che accompagna la presentazione dell’indagine – i tempi si potrebbero ridurre drasticamente, soprattutto se si reinvestono anche gli utili o se si opta per un piano d’accumulo, magari in attesa di tempi migliori per l’acquisto: oggi siamo infatti ai massimi dei prezzi del mercato immobiliare ed il mito della rendita sicura non regge più”. Per altro sul piatto c’è anche il nodo tassi d’interesse, impennatisi dopo le recenti scelte delle Banche centrali di aumentare il costo del denaro.