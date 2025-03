Da Milano a Parigi in Alta Velocità, è tornato il collegamento diretto in treno: “Bene la scelta di Porta Garibaldi”

Milano, 31 marzo 2025 – Riprende oggi il collegamento diretto ad Alta Velocità con Tgv Inoui tra l'Italia e la Francia con 3 A/R al giorno da Milano e Torino a Parigi, grazie al ripristino della tratta ferroviaria danneggiata dalla frana nella valle della Maurienne. La riapertura della tratta è un risultato di grande valore perché rafforza i collegamenti transfrontalieri e promuove lo sviluppo del trasporto sostenibile tra i due Paesi e in Europa.

La ripresa del servizio diretto Milano-Torino-Parigi si inserisce in un contesto di crescita della domanda di trasporto ferroviario tra Italia e Francia, con ricadute dirette sulle regioni Lombardia e Piemonte. Il ritorno di TGV INOUI non solo facilita gli spostamenti dei viaggiatori, ma rafforza il ruolo di Milano e Torino come hub strategici per il turismo, il commercio e gli scambi culturali. Il servizio TGV INOUI prevede tre A/R giornalieri con fermate a Torino, Oulx, Modane, Saint-Jean-de-Maurienne, Chambéry, Macon e Parigi Gare de Lyon. Le partenze da Milano sono programmate alle 6:00, 12:10 e 16:10, mentre da Torino alle 7:36, 13:41 e 17:38.

CAROLINE CHABROL DIRETTRICE SNCF VOYAGES ITALIA MARTIN BRIENS AMBASCIATORE FRANCESE IN ITALIA

I rappresentanti istituzionali dello Stato francese in Italia, della Regione Lombardia e della Regione Piemonte, del Comune di Milano e del Comune di Torino hanno partecipato a un evento inaugurale organizzato da SNCF Voyages Italia, filiale di SNCF Voyageurs, in successione nelle due città. L'assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, ha sottolineato: "Un collegamento che avvicina la Lombardia alla Francia - ha detto Lucente - grazie ad un'offerta importante. Prima i tre treni SNCF A/R che partono e arrivano a Milano Porta Garibaldi; poi domani l'inaugurazione delle due nuove corse di Trenitalia che da Milano centrale raggiungeranno la capitale francese. In totale, dieci corse, un'opportunità strategica per l'interconnessione tra territori, con evidenti ricadute sul turismo e sull'occupazione. La partenza dei treni SNCF da Milano Porta Garibaldi - ha concluso l'assessore regionale ai Trasporti – va nella direzione tanto auspicata da Regione Lombardia: liberare la Centrale, ormai satura, e coinvolgere tutte le altre stazioni milanesi. In Lombardia ogni giorno circolano oltre 3.400 treni ed è giusto abituare i pendolari e i viaggiatori ad usare tutte le stazioni della città, nella maggior parte dei casi ben collegate con i mezzi di superficie e la metropolitana. All'insegna di una mobilità sempre più sostenibile ed interconnessa."

Per celebrare questa ripartenza, SNCF Voyages Italia ha lanciato una serie di iniziative per coinvolgere i viaggiatori e valorizzare il ritorno del servizio: aree engagement nelle stazioni di Milano e Torino, per avvicinare il pubblico al tema della mobilità sostenibile. I viaggiatori potranno scoprire i vantaggi ambientali di TGV INOUI e ricevere un kit viaggio sostenibile. Una campagna di comunicazione visibile nelle stazioni, metropolitane e sui tram di Milano e Torino, con il claim "Vai a Parigi. Siamo diretti!", un invito a riscoprire il piacere del viaggio e la tratta diretta TGV INOUI tra Italia e Francia.

A bordo di TGV INOUI, i viaggiatori possono contare su poltrone e prese elettriche in entrambe le classi, un servizio di ristorazione franco-italiano, ingredienti biologici, opzioni vegetariane e gluten-free e il 100% di carne proveniente da allevamenti francesi o italiani. Il nuovo servizio di ristorazione, inoltre, prevede due baristi dedicati a bordo, e, a partire dal 16 aprile, un menu rinnovato con nuove pro-poste franco-italiane stagionali, Wi-Fi gratuito e un portale di intrattenimento a bordo, con film, giornali e contenuti in più lingue.