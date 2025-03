Sottopassaggio, l’attesa è finita. Lago e montagna saranno più vicini

BELLANO (Lecco)Lago e montagna sono più vicini. Dopo 125 anni di attesa attesa e anni di progettazione, il passaggio a livello tra la Sp 72 del lago di Como e la ex Sp 67 della Valvarrone e dell’Alta Valsassina verrà veramente eliminato. Al suo posto verrà realizzato un sottopassaggio. Il passaggio a livello e la linea ferroviaria costituiscono una sorta di cortina di ferro in un punto nevralgico in una delle zone più turistiche del lago, anche per l’innesto con la Statale 36, quello appunto tra la Sp 72 e la Ss 754 Parlasco-Bellano, l’ex Sp 67. Non è solo questione di viabilità locale e provinciale, ma pure di sicurezza, perché, a passaggio a livello chiuso, come automobilisti e camionisti sono costretti a lunghe code anche i soccorritori volontari del Soccorso Bellanese, i vigili del fuoco volontari del distaccamento cittadino, i carabinieri e gli agenti della Polstrada.

I lavori cominciano oggi, con la demolizione di una una stazione di rifornimento per lasciare spazio all’accesso al sottopassaggio dalla Sp 72. L’abbattimento dell’area di servizio segue un paio di mesi quelli realizzati dai tecnici di Rfi che hanno già raso al suolo una sottostazione elettrica. Stando alle previsioni, nel mese di aprile verrà delimitata e segnalata l’area dell’intervento, mentre nel mese di maggio inizieranno i lavori.

Per ridurre al minimo i disagi per gli utenti, si approfitterà dei weekend di fine maggio e di inizio giugno, quando è già prevista l’interruzione della circolazione ferroviaria fra Lecco e Colico, per smantellare i tralicci dell’alta tensione. Successivamente, sfruttando i tre mesi estivi di stop totale ai treni tra Lecco e Sondrio, si eseguiranno gli interventi per la realizzazione dell’impalcato sotto i binari. "I lavori interesseranno una parte del parcheggio della stazione, nello specifico il piazzale dello scalo merci, che sarà delimitato – spiega il sindaco di Bellano, Antonio Rusconi –. In questa fase dei lavori rimarranno a disposizione 125 posto. Non ci saranno variazioni per l’accesso al piazzale degli autobus, né per l’utilizzo della tettoia per biciclette e moto. Certamente non mancheranno i disagi, ma finalmente, dopo 125 anni di attesa, è giunto il momento di dare il via a un’opera destinata a cambiare il nostro paese e la fruizione di questa arteria per tutto il territorio".