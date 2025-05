C’è anche il panettone delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 (e arriva da Bergamo)

Milano, 14 maggio 2025 – Manca sempre meno all’inizio dei Giochi Olimpici Invernali, al via a febbraio 2026. Ora le Olimpiadi di Milano Cortina hanno anche un loro panettone, che viene da Bergamo. Il Panificio Marchesi di Bergamo, produttore del Panettone Marchesi e della Colomba Marchesi, infatti grazie alla firma del contratto di licensing, è stato designato Licenziatario Ufficiale di Fondazione Milano Cortina 2026 per la realizzazione del Panettone Ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. L'accordo non include solo il panettone ma anche la Colomba, la Veneziana e il Pandoro ufficiale delle Olimpiadi Invernali.

Le Olimpiadi invernali del 2026 si svolgeranno tra Milano la Valtellina e Cortina

La confezione richiamerà il look scelto per i Giochi ovviamente con il Marchio Olimpico e Paralimpico di Milano Cortina 2026. Il Panettone di Milano Cortina 2026, sarà disponibile nella variante tradizionale, al cioccolato e veneziana mandorlata senza canditi e verrà prodotto in maniera artigianale con alcune fasi di lavorazione condotte interamente a mano da Silvano Marchesi, due volte vincitore del Premio Miglior Panettone della Lombardia al Panettone Day Contest. Grazie all'acquisto del Panettone di Milano Cortina 2026, che sarà in anteprima in Fiera Milano - Artigiano In Fiera Estate dal 29 Maggio al 2 Giugno, si sostiene il Movimento Olimpico e Paralimpico e lo Sport Italiano.