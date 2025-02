Assago, volontari alle Olimpiadi: “Un’esperienza straordinaria”. In 18mila per questa avventura

Assago (Milano) – Un esercito di volontari è pronto a vivere un’esperienza straordinaria, un’avventura unica. Sono ben 18mila i volontari arruolati nel Team26 per le prossime Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. La metà di loro sarà impegnata negli eventi milanesi. In totale, le candidature ricevute sono state circa 95mila, un numero impressionante che dimostra quanto entusiasmo ci sia attorno a questo evento, coinvolgendo giovani e meno giovani. A confermarlo è Irene Marcatto, Head of Volunteers Programme, responsabile dei volontari del Team26: “Abbiamo davvero ricevuto moltissime candidature da ogni parte d’Italia e anche dall’estero. Ma chi è interessato può ancora presentare la propria candidatura. Ad oggi abbiamo già svolto 10mila colloqui e continueremo a farne”.

Possono partecipare tutti?

“Sì, basta avere almeno 18 anni e tanta passione. Durante i colloqui emergono proprio l’entusiasmo e l’emozione di essere protagonisti di un evento unico. Molti volontari hanno nel Dna l’impegno e i valori dello sport e amano mettersi in gioco”.

Quanto dura la formazione?

“C’è un corso di orientamento generale, seguito da una formazione online specifica per dipartimenti. Infine, prima di iniziare, è previsto un corso pratico di due ore, come abbiamo già fatto durante le prove preolimpiche dello scorso fine settimana. Milano è stata la prima città a partire, ma nei prossimi giorni faremo test anche in altre località”.

Come sono andate le prime prove?

“Molto bene. I volontari sono soddisfatti, così come gli spettatori che hanno assistito agli eventi. Tra i volontari ci sono tanti giovani, ma anche persone più adulte. Molti parlano diverse lingue, e abbiamo persino ricevuto richieste di partecipazione da alcuni ragazzi cinesi che avevano già fatto questa esperienza a Tokyo 2022. Inoltre, ci sono volontari che avevano preso parte alle Olimpiadi di Torino vent’anni fa!”.

I volontari del Team26 accoglieranno spettatori, visitatori, atleti e delegazioni nelle principali stazioni, negli hub aeroportuali, nei villaggi olimpici e, naturalmente, nelle sedi delle gare.