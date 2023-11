Merlata Bloom Milano, il 15 novembre apre il mall vicino a Mind: data, orari, mezzi

Milano– L’attesa è finita. Aprirà al pubblico mercoledì 15 novembre Merlata Bloom Milano, il primo lifestyle center al centro del più grande progetto di trasformazione urbanistica in Italia. Posizionato nel quadrante nord ovest di Milano, tra Mind (Milan Innovation District) e Cascina Merlata con il nuovo progetto residenziale Uptown, adiacente a viale Certosa, Corso Sempione e il quartiere del gallaratese, punta a diventare un fulcro di aggregazione e socialità fino a tarda sera, strettamente legato e connesso alla città. All’interno 210 insegne, di cui 43 dedicate al food & beverage. Dentro ci saranno il primo Esselunga all’interno di una galleria commerciale, Decathlon con il suo nuovo headquarter e con un negozio da 6.800 metri quadri diviso su due piani e il cinema multisala Notorious.

Il programma

Si parte mercoledì 15 novembre, alle ore 18:30, ad inaugurare la serata di apertura di Merlata Bloom Milano saranno i Da Move, la realtà leader nell’intrattenimento urban e freestyle con oltre 2500 live show in più di 40 nazioni che dalle arene di Euroleague ai tour NBA, dai maggiori stadi di serie A fino a palchi di teatri, dalle trasmissioni TV ai Guinness world record, arriva a Milano per l’inaugurazione del lifestyle center. Lo show si aprirà con un taglio del nastro spettacolare e mixerà i trick di calcio freestyle con il basket freestyle, passi di danza e backflip con breakdance ed evoluzioni su una ruota con la bike trial.

Giovedì 16 novembre, sempre dalle 18:30 ci sarà la finale del progetto di Merlata Bloom Milano con Open Stage: dopo l’avvio della call for artists “Milano Music Bloom” dedicata alla nuova scena musicale milanese e dopo le audition in Darsena e Porta Garibaldi, la finale si terrà nel cuore di Merlata Bloom Milano, alla presenza di una giuria d’eccezione - Federica Abbate, Marco Maccarini, Fabio Dalè. In palio c’è la produzione di un brano musicale. Open Stage è un amplitotem per l’intrattenimento urbano, che gli artisti possono prenotare tramite un’app per organizzare in modo semplice e veloce i propri live. È presente in diversi luoghi della quotidianità dei milanesi, dalle stazioni della metro a Merlata Bloom Milano.

Venerdì 17 novembre, in orario aperitivo - ore 19.00 - inaugurano i weekend di Merlata Bloom Milano. Si parte con l’atteso deejay set di Giorgio Prezioso: dj e produttore italiano, vincitore di concorsi per dj, è in prima linea nella musica dance dagli anni ‘90, facendo furore in eventi e festival musicali italiani e internazionali.

Come raggiungere il centro:

In auto il mall è raggiungibile dagli accessi da via Daimler e viale Triboniano/angolo via Pier Paolo Pasolini. Facilmente raggiungibile tramite: A4 – uscita Pero, A8 – uscita Cascina Merlata, tangenziale Nord/A52 – raccordo A8, oppure attraverso l’uscita Fiera Milano est-sud/Cargo 2-3 e proseguendo verso Milano Viale Certosa.

Un servizio navetta gratuito è disponibile tutti i giorni dalle 7.30 alle 23.30, tra Molino Dorino e Merlata Bloom Milano.

Con i mezzi pubblici: Metropolitana MM1 – Molino Dorino e 10 minuti a piedi, con il Bus 35 (Comasina – Molino Dorino)

Orari apertura:

Galleria: tutti i giorni 9.00-22.00 Esselunga: da lunedì al sabato, 7.30 - 22.00. Domenica, 8.00 - 22.00 Food Court, Leisure e Notorious Cinemas: tutti i giorni dalle ore 9.00, fino a tarda sera.