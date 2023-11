Il ristorante vegano di DiCaprio e Hamilton arriva a Milano: quando e dove aprirà Neat Burger

Milano è pronta ad abbracciare l'ultima tendenza nel settore della ristorazione: si chiama Neat Burger e non è niente di meno che il locale vegano creato e pensato dal pluricampione della Formula1 Lewis Hamilton insieme alla stella di Hollywood Leonardo DiCaprio.

Dopo tante voci che si inseguivano riguardo l'apertura del ristorante in Italia, dall'account Instagram NeatBurger.it sono finalmente arrivate delle indicazioni precise su quando e dove sorgerà il locale: la catena 100% vegan sbarcherà nel capoluogo lombardo il 15 novembre all'interno del nuovo centro commerciale Merlata Bloom, nei pressi delle fermate della M1 Rho Fiera e Molino Dorino.

La catena è già presente nelle città più importanti al mondo: da Londra a New York, passando per Dubai e ora manca pochissimo per trovarla anche a Milano. Ma cosa si mangia?

Nel ristorante targato Leo&Lewis si troveranno i classici prodotti da "fast food" americano come hamburger e smashburger, hot dog, mikshake e alette di “pollo” ma nella loro versione vegana. Per l'apertura in Italia però il menù potrebbe essere adattato ai gusti nostrani con l'inserimento di prodotti tipicamente italiani come "mozzarelle" (rigorosamente plant based), pesto e tanti altri prodotti della tradizione. Non resta che attendere l'apertura.