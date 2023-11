Merlata Bloom Milano: cercasi commessi, camerieri, chef, store manager. Come candidarsi

Milano - Mercoledì 15 novembre il taglio del nastro Merlata Bloom Milano. La maggior parte dei candidati sono stati già selezionati, ma ci sono ancora possibilità di candidarsi per diverse posizioni nei negozi, nei ristoranti e nel cinema.

Sono 48 i brand che stanno proseguendo con le selezioni per reclutare personale in vista dell’apertura del mall che avviene nel periodo più caldo per le vendite, quello che precede il Natale. La raccolta delle candidature è stata affidata all’agenzia Afol Metropolitana che attualmente conta 288 posizioni ancora aperte per diversi profili, offrono contratti part time e full time.

All’interno della galleria commerciale opereranno 210 negozi, con 43 punti ristoro e un supermercato Esselunga. Presenti anche il Notorious Cinemas The Experience e uno store Decathlon da circa 7.000 mq. Si stima che il Merlata Mall, posizionato al centro del nuovo quadrante nord ovest della città di Milano, “cerniera” tra Mind (Milan Innovation District) e Cascina Merlata, con il nuovo progetto residenziale Uptown, Corso Sempione, viale Certosa e il quartiere del gallaratese, creerà 1000 posti di lavoro nel territorio che, considerando anche l’indotto, potranno salire a 2000. Ecco le posizioni ancora aperte a pochi giorni dall’inaugurazione.

AAA Cercasi: le ricerche più urgenti

Addetti alle vendite per Yves Rocher, CMP, Wycon Cosmetics, Rituals Cosmetics, Primadonna, Libero Milano. Mentre Cioccolatitaliani cerca addetti al banco caffetteria e gelateria, BUN Burger operatori fast food.

Altre offerte di lavoro

Servono cuochi, chef, aiuto cuochi, pizzaioli e camerieri per Fresco e Cimmino. Poke House cerca banconisti. Tata Italia recluta addetti alle vendite di calzature e accessori e uno store manager. Addetti alla vendita anche per Camicissima. Sales assistant per Fiorella Rubino e per JD Sports e uno store manager per il marchio Antony Morato. Notorious Cinemas è a caccia operatori per lo staff e di un manager. Posizioni aperte anche per addetti vendita appartenenti alle Categorie Protette (art.1 Legge 68/99). Sono attive inoltre selezioni per addetti cucina, sala e griglisti.

Come candidarsi

La raccolta delle candidature è stata affidata all’agenzia Afol Metropolitana. Gli interessati alle assunzioni al Centro Commerciale Merlata Mall di Milano possono visitare la pagina dedicata al recruiting del personale per il nuovo shopping center, cliccare sulla voce Posizioni aperte per conoscere le ricerche in corso e candidarsi online. È anche possibile presentare una candidatura spontanea oltre a quelle proposte.

All’interno di Cascina Merlata, ha aperto recentemente i battenti Afolmet Red Point, lo spazio dedicato ai servizi al lavoro e alle imprese in via Pier Paolo Pasolini 3 a Milano. L’hub, realizzato sempre da Afol Metropolitana con il supporto di Merlata Bloom Milano e la collaborazione di Nhood ed EuroMilano, è promosso dal Comune di Milano e da Città metropolitana di Milano. Offre servizi di recruiting e formazione, a partire dal bacino primario del Municipio 8, per i cittadini in cerca di occupazione o di uno sviluppo professionale e servizi gratuiti di ricerca e selezione di personale per le imprese e i brand che aprono un proprio spazio all’interno del lifestyle center Merlata Bloom Milano.

Per informazioni è possibile scrivere a: merlatabloom@afolmet.it. Il complesso commerciale è facilmente raggiungibile anche con i mezzi pubblici, grazie alle fermate della Metropolitana MM1 – Molino Dorino da cui è raggiungibile a piedi, con il Bus 35 (Comasina – Molino Dorino).