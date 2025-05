Lavoro, Atm cerca conducenti di bus e tram: ecco il Job Tour. Come partecipare, le date e cosa “mette sul piatto” l’azienda

Milano, 15 maggio 2025 - Atm a caccia di conducenti di bus e tram con l’appuntamento del Job Tour. L’iniziativa, giunta alla sua terza edizione, porta l’azienda direttamente sul territorio per entrare in contatto con i candidati e far conoscere da vicino chi ogni giorno garantisce la mobilità di Milano. Due weekend di incontri nelle piazze di Milano: sabato 17 e domenica 18 maggio in Piazza XXV Aprile, e sabato 7 e domenica 8 giugno in Piazza XXIV Maggio.

Esperienza immersive e colloqui con Atm

In queste giornate i candidati interessati possono provare l'esperienza di guida di un bus elettrico grazie alla presenza di un simulatore e indossare virtualmente la divisa Atm scattandosi una foto, oltre alla possibilità di sostenere un primo colloquio con il personale specializzato in ricerca e selezione.

Contributi e il probelma della carenza di autisti

"L’iniziativa del Job Tour – fanno sapere da Atm – ha dato un notevole contributo nella ricerca di nuovi autisti, in un momento complesso di grande cambiamento del mondo del lavoro, soprattutto nel settore del trasporto pubblico in cui questa figura professionale registra una carenza importante, con 10mila persone mancanti in Italia e 100mila in Europa. Grazie alle attività di recruiting e ai contributi economici messi in campo da Atm, nei primi quattro mesi di quest’anno sono entrati in Azienda 200 nuovi conducenti che sono già in servizio”.

Investimenti e supporto abitativo per i dipendenti

"Con un investimento di oltre 1 milione di euro, Atm è impegnata da anni con azioni concrete sostenendo interamente i costi delle patenti D e delle necessarie Carte di Qualificazione del Conducente e offrendo un contributo casa dedicato ai neoassunti per i primi mesi di affitto. Negli scorsi mesi l’Azienda ha avviato un importante progetto di housing sociale con l’apertura di un bando pubblico per la realizzazione di 150 alloggi destinati ai dipendenti nell’area dell’ex deposito di Viale Zara su una superficie totale di 17mila mq" fanno sapere dall’azienda di trasporti milanese.

Partecipazione e informazioni sul Job Tour 2025

Rimangono in corso tutte le attività realizzate insieme alle principali aziende specializzate nella selezione di personale. L’invito a partecipare al Job Tour 2025 è oggetto della campagna di comunicazione “Sei tu il prossimo volto di Atm?”, on air in questi giorni sui mezzi, alle fermate di bus, tram e filobus e nelle stazioni della metropolitana. Attraverso un QR code è possibile registrarsi per prenotare la propria simulazione di guida in una delle date dell’iniziativa, compilando il form e allegando il proprio cv. Il piano di recruiting e tutte le posizioni aperte sono disponibili sul nuovo sito web.