Terme De Montel a Milano, orari d’apertura e prezzi della struttura: dalle vasche all’hammam, fino alla sauna banja russa

Milano – Dopo anni di abbandono, le ex Scuderie De Montel, capolavoro dell'architettura Liberty situato nel quartiere di San Siro a Milano, tornano a splendere grazie a un imponente progetto di riqualificazione. Il complesso diventa il più grande parco termale urbano naturale d'Europa, con una superficie totale di oltre 16.000 metri quadrati, di cui 6.000 coperti e 10.000 all'aperto tra corte e aree verdi. Questo spazio è interamente dedicato al benessere, alla sostenibilità e alla rigenerazione urbana. Il cuore pulsante di De Montel-Terme Milano è la sua acqua termale naturale, estratta da una falda profonda 396 metri. Quest'acqua, ricca di solfati, bicarbonati e minerali, possiede comprovate proprietà benefiche e offre un'esperienza di relax e cura per i visitatori.

I servizi della struttura

Tra le caratteristiche delle terme, c’è l’assenza di cloro nell'acqua delle piscine, che viene ricambiata tutti i giorni grazie alle due enormi vasche sotterranee che recuperano l'acqua piovana. La struttura che può ospitare sino a 1.000 persone è composta da una corte esterna, cinque grandi vasche termali, giochi d’acqua e piscine dedicate alla balneoterapia, un parco di 8.000 metri quadrati, con dieci piscine su più livelli, con ampie aree relax, spazi ristoro, un hammam, bagno turno a vapore, una sauna banja russa, 16 sale sale massaggi, mentre gli interni, ospitano un ristorante bistrot, una caffetteria, un bar lounge e un garden bar.

Le terme nelle ex Scuderie De Montel, capolavoro dell'architettura Liberty situato nel quartiere di San Siro a Milano

Le piscine e le vasche

Ampia scelta nell'immergersi con la piscina della sorgente (temperatura 34°) formata da due vasche simmetriche in cui si trovano delle chaises longue, la vasca della pioggia (temperatura 34°) con una pioggia benefica che cade leggera dal soffitto, la vasca velo d’acqua (temperatura 34°) con un massaggio naturale intenso e localizzato, la vasca della leggerezza (temperatura 34°) ideale per ali arti e la schiena, le vasche del freddo e le docce svedesi (temperatura 22°) la vasca della sospensione (temperatura 38°) per alleggerire la pressione sui muscoli e sullo scheletro, la piscina dell’eclisse (temperatura 34°), la vasca del refrigerio (temperatura 22°) per nuotare liberamente. Tra le saune quella dei rituali, dei cristalli, del respiro, la Banja Russa (temperatura 80- 90° ed umidità 10-20%) il Bagno di Vapore e l’Hammam, Il tepidarium salino.

I prezzi delle terme

Gli orari di apertura da lunedì a giovedì dalle 8.30 alle 23, venerdì e sabato dalle 8.30 alle 24, mentre la domenica dalle 8 alle 23, ponti festivi dalle 8 alle 24. I costi variano dai giorni e dalla permanenza. Da lunedì a venerdì spa time relax 3 ore valido per ingressi compresi dalle 12 alle 13 al costo di € 60, spa tila relax 5 al costo di € 79, spa time relax 8 ore al costo di € 8, mentre sabato, domenica e i giorni festivi per 5 ore costo € 89, per 8 ore, invece, € 109. Ingresso via Achille 6 a pochi passi dallo Stadio e dall'Ippodromo di San Siro.

Storia e trasformazione delle Scuderie De Montel

Le Scuderie De Montel vantano una storia prestigiosa. Progettate negli anni Venti dall'architetto Vietti Violi su richiesta della famiglia di banchieri De Montel, erano considerate tra le più rinomate scuderie d'Italia e ospitavano purosangue di fama internazionale, nonché i reggimenti della Regia Cavalleria. Tuttavia, dopo la Seconda guerra mondiale, l'area entrò in uno stato di progressivo degrado fino agli anni '70.

L'idea di trasformare le rovine in un centro termale risale al 2007, in concomitanza con il ripristino della storica sorgente d'acqua termale, estratta da un pozzo artesiano a 396 metri di profondità. Dopo anni di studi e progettazione, coordinati dallo Studio Marzorati e J+S, il complesso ha visto nuova vita con l'inaugurazione di De Montel-Terme Milano.

Il progetto di riqualificazione

L'iniziativa è stata resa possibile grazie al Fondo Infrastrutture per la Crescita - Esg (Fondo IPC), gestito da Azimut Libera Impresa SGR del Gruppo Azimut, con un investimento di 57 milioni di euro destinato all'acquisto e alla riqualificazione dell'area. Il progetto è stato sviluppato in collaborazione con il Gruppo Terme & SPA Italia e si inserisce all'interno del programma internazionale “Reinventing Cities”, promosso dalla rete C40. Dopo oltre tre anni di lavori, l'ex area dismessa è stata trasformata in un centro di benessere moderno e all'avanguardia.

Soddisfazione per la realizzazione del progetto è stata espressa dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala: “Siamo molto soddisfatti del risultato di questo intervento di rigenerazione urbana che abbiamo promosso nel 2017 attraverso il bando internazionale C40 'Reinventing Cities'. Quest'area meritava di essere valorizzata e restituita alla città”. Il primo cittadino ha poi sottolineato l'importanza dell'iniziativa, definendola “un progetto che introduce elementi di innovazione e sostenibilità, nel rispetto della storia di questo luogo straordinario”.

Oggi, questa nuova struttura rappresenta un perfetto connubio tra benessere, sostenibilità e valorizzazione del patrimonio storico, offrendo ai cittadini un'opportunità unica di relax e salute nel cuore della città. Un progetto esemplare di rigenerazione urbana che restituisce a Milano uno dei suoi luoghi più affascinanti e ricchi di storia.