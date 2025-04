EasyJet atterra a Linate: 17 nuove rotte per collegare Milano con ogni angolo d’Europa, “il traffico aereo sul city airport crescerà del 145%”

Milano, 2 aprile 2025 – EasyJet ha inaugurato ufficialmente la sua nuova base all'aeroporto di Milano Linate alla presenza del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e del sindaco di Milano Giuseppe Sala. La nuova base, operativa dalla scorsa domenica, collegherà il centro della città al resto d'Europa con 22 rotte, di cui 17 nuove, aumentando del 145% le operazioni a Linate rispetto allo scorso anno. Tra le nuove destinazioni raggiungibili grazie a EasyJet, 14 non erano servite dall'hub cittadino (raggiungibile dal centro con la M4 in meno di un quarto d’ora). Tra queste: Lisbona, Barcellona, Birmingham, Lussemburgo, Manchester, Edimburgo, Oslo, Vienna e Copenaghen. Avviati già domenica i due collegamenti giornalieri con Francoforte e Bruxelles. Nelle prossime settimane decolleranno invece i primi voli per le destinazioni estive, finalmente raggiungibili anche dal centro di Milano: Figari (sud della Corsica), Ibiza, Tenerife e Spalato. Già in vendita ma operativa dall'autunno la rotta per Gran Canaria.

Confermati e rafforzati i collegamenti già esistenti con Parigi De Gaulle, Parigi Orly, Londra Gatwick e Amsterdam. Per celebrare l'avvio delle operazioni a Linate, EasyJet ha lanciato una promo valida fino a giovedì 3 aprile con 50.000 biglietti scontati fino al 15% per volare da tutti gli aeroporti italiani tra il 22 aprile e il 30 luglio. Inoltre, con l'obiettivo di fidelizzare i passeggeri sulle nuove rotte verso Austria, Germania e Svizzera, è ora disponibile il programma Smiles & More, che offre un anno di iscrizione a easyJet Plus a metà prezzo a chi è correntemente in possesso dello status di Frequent Travellers, Senator o membro di Hon Circle del programma Miles & More di Lufthansa e a chi fa parte dei club Premium ed Executive del programma Volare di Ita Airways.

Per la prima volta, rimarca il top manager, ''offriamo un'alternativa low-cost su larga scala in questo aeroporto dove storicamente operano compagnie aeree tradizionali, rafforzando il ruolo di Linate come porta d'accesso all'Europa. Espandere la nostra rete di destinazioni è un pilastro fondamentale della nostra strategia: connettendo Milano a un numero crescente di destinazioni europee anche inedite con voli diretti, intendiamo rivoluzionare l'esperienza di viaggio da Linate e stimolare la crescita economica del territorio''. ''L'arrivo di EasyJet a Linate rappresenta un vantaggio concreto per l'aeroporto – osserva Armando Brunini, amministratore delegato di Sea Milan Airports – trattandosi di uno scalo con limitazione di movimenti, l'utilizzo di aerei di maggiore capacità e con alti fattori di riempimento consente un impiego particolarmente efficiente degli slot disponibili”.

EasyJet nasce nel Regno Unito nel 1995 e festeggia quest'anno 30 anni

“EasyJet – ricorda ancora Brunini – ha un posizionamento coerente con quello di Linate, grazie al suo modello punto a punto su destinazioni europee. Inoltre, il network di easyJet amplierà in modo significativo il portafoglio di destinazioni internazionali rispetto all'offerta attuale, finora concentrata principalmente sui collegamenti verso gli hub di riferimento delle compagnie tradizionali che operano su Linate''.

La base operativa di EasyJet dal 1998 è l'hub varesino di Malpensa

In occasione dell'inaugurazione della base, è stato anche presentato il report di impatto economico e territoriale della compagnia in Lombardia, realizzato da Assolombarda Servizi, che evidenzia il contributo portato da EasyJet sul territorio regionale: secondo lo studio, nel 2024 EasyJet ha generato un impatto complessivo di 892,4 milioni di euro in termini di valore aggiunto, includendo effetti diretti, indiretti e indotti, con un moltiplicatore pari a 4,7. Per ogni euro di valore aggiunto generato direttamente dalla compagnia, quindi, ne sono stati attivati ulteriori 3,7 euro, per un totale di 4,7 nell'intera economia regionale.

Lo scorso autunno EasyJet aveva tagliato il traguardo dei 100 milioni di passeggeri trasportati da e per l’aeroporto di Malpensa, dove opera dal 1998 e dove oggi basa 22 aerei – inclusi i nuovi Airbus Neo (A320 e A321) – che operano verso 71 destinazioni in 22 Paesi. Un traguardo che ha consolidato la posizione di Malpensa come principale aeroporto della compagnia nell’Europa continentale per numero di passeggeri trasportati ma anche per numero di aeromobili basati. “Questo traguardo dimostra ancora una volta il ruolo strategico di Milano per easyJet – aveva affermato in quell’occasione Lorenzo Lagorio, amministratore delegato di di EasyJet Italia –. Siamo molto orgogliosi di questo successo, che conferma il nostro continuo impegno verso Malpensa e la città di Milano, su cui continuiamo a puntare con fiducia per il futuro”. L’unico altro aeroporto in cui EasyJet ha raggiunto numeri simili è il suo hub centrale a Londra Gatwick.