EasyJet lancia due nuove tratte da Malpensa per l’estate: rotta verso Biarritz e Salonicco

Malpensa (Varese) – Novità per l’estate 2025 in casa EasyJet: la compagnia aerea lancia tre nuove rotte, due delle quali da Malpensa.

I nuovi collegamenti dall’aeroporto varesino riguardano Biarritz, nei Paesi Baschi francesi, e Salonicco, seconda città della Grecia. Il terzo collegamento riguarda invece l’aeroporto di Napoli con l’isola di Fuerteventura, nelle Canarie.

Biarritz

A partire dal 23 giugno 2025, con due frequenze settimanali ogni lunedì e venerdì, EasyJet sarà l’unica compagnia a collegare Malpensa con Biarritz, perla della costa atlantica francese nella regione dei Paesi Baschi. Celebre per le sue maestose spiagge, come la famosa Grande Plage, e per essere una delle capitali europee del surf, la città combina eleganza, vacanza attiva e relax. Tra le sue attrazioni principali spiccano le ville in stile Belle Époque, il leggendario Hôtel du Palais e un vivace mix di boutique, ristoranti gourmet e bar affacciati sull’oceano. Inoltre, la vicinanza a pittoreschi villaggi baschi e ai Pirenei rende Biarritz un punto di partenza ideale per chi cerca avventura e autenticità.

Salonicco

Due giorni più tardi, il 25 giugno 2025, sarà invece operato il primo volo EasyJet per Salonicco. Il collegamento avrà anch’esso due frequenze settimanali: il mercoledì e la domenica. Situata nel cuore della Macedonia greca, Salonicco è una città vibrante, ricca di storia, cultura e gastronomia. Dalle rovine dell’antica Grecia alle eleganti architetture bizantine, passando per la vivace vita notturna, la città offre un mix unico di tradizione e modernità.

Queste tre nuove rotte, già prenotabili sul sito e sull’app di EasyJet, portano a 34 il numero di nuove tratte lanciate nell’estate 2025, consolidando ulteriormente il network della compagnia che opera da e verso 18 aeroporti italiani.