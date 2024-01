Bit 2024, il futuro del turismo in ‘Borsa’ a Milano. Giorni, orari, biglietti

Milano, 30 gennaio 2024 – Il futuro dei viaggi va in scena al Portello: dal 4 al 6 febbraio torna il Bit, la borsa internazionale del turismo. Un turismo vissuto sempre più come un’esperienza, con avventure all’aria aperta e gustosi percorsi enogastronomici, ma anche sempre più tecnologico, dedicato a benessere e centri termali senza tralasciare l’industria degli incontri aziendali, fieristici e che ruotano intorno a conferenze e ad eventi che si svolgono su larga scala.

Dal 4 al 6 febbraio all'Allianz MiCo va in scena la Bit, Borsa Internazionale del Turismo, unica nel suo genere e pensata sia per i viaggiatori che per gli operatori di settore.

Tre le aree tematiche: Leisure, con le proposte di destinazioni e servizi, BeTech per i servizi digitali e le Startup, e Mice Village con un focus sulla Meeting Industry. Il panel “Bringing Innovation Into Travel” completerà la proposta con convegni, eventi e workshop per un aggiornamento completo sulle tendenze più attuali di un settore in continua evoluzione.

Tra le idee di viaggio in mostra, oltre alle attività più mainstream, è centrale l’attenzione alla sostenibilità, con proposte outdoor e slow, per esperienze autentiche a contatto con il territorio, attraverso ciclovie panoramiche, cammini suggestivi, percorsi enogastronomici e experience “di prossimità”; i riflettori si accendono anche sui viaggi wellness, sul bleisure, per un mix tra viaggio d’affari e piacere e le alternative più avventurose per i nomadi digitali.

L’Italia potrà essere esplorata da nord a sud, per un itinerario interattivo alla scoperta delle sue unicità: dalle coste di Lignano Sabbiadoro all’offerta culturale di Pordenone in Friuli-Venezia Giulia; lungo l’offerta gastronomica della strada del radicchio rosso di Treviso e variegato di Castelfranco in Veneto; tra le dinamiche terre lombarde, che si preparano alle Olimpiadi invernali e il lancio del nuovo brand Lombardia Style.

Dai cammini degustativi lungo gli ampi spazi verdi e i consorzi agrari di Toscana, Umbria e Marche alle affascinanti coste di Portofino in Liguria; dalla proposta viva dell’Emilia-Romagna, Food e Motor Valley italiana, fino al Lazio, con i suoi percorsi spirituali tra Abbazie e siti Unesco o immersi nella natura; fino alla combinazione di mare, cultura ed enogastronomia in Abruzzo, tra i lidi e gli incantevoli percorsi a piedi sulla tra la Sella Monacesca e Sulmona, in Puglia, con i suoi tramonti magici sulla Laguna di Lesina, in Basilicata e Sicilia, con nuove proposte da isole Eolie e Cefalù.

Fuori dai confini italiani, si potrà viaggiare in Europa, tra i territori sempre più amati, come Croazia, Albania e Slovenia, ma anche verso esperienze immersive ai Caraibi e in Centro America, con proposte di visita sulle meravigliose spiagge cubane, di escursioni naturalistiche e local tra Barbados, Belize, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama e la Repubblica Dominicana; in Sud America, con Uruguay e Cearà in Brasile, con paesaggi mozzafiato e cultura vibrante.

E poi verso l ’ Oceano Indiano, tra Mauritius, Sri Lanka e Malesia, o ancora più in là, in direzione dell’affascinante Oriente e Medioriente, con Mongolia, Giappone, Cina e Città di Tokyo; ma anche Giordania, Egitto, Algeria, Tunisia, fino all’isola africana del Madagascar.

Tra le importanti novità di quest’anno, la collaborazione con Welcome Travel Group che, con la sua ampia rete ed i suoi partner, come Alpitour e Costa Crociere, aprirà una finestra sulle nuove frontiere del Travel; ma anche la partnership tra Bit Milano e Federterme-Confindustria, per un focus sul turismo del wellness grazie alla presenza di Thermalia, con oltre 30 espositori del settore termale e benessere.

Bit Milano rimane innanzitutto una ‘borsa’ per il business. Il programma di selezione di top buyer provenienti da tutto il mondo garantisce agli espositori relazioni commerciali virtuose e opportunità di contatto ed export.

La Borsa internazionale del Turismo è aperta dal 4-6 febbraio 2024 all’Allianz MiCo. In particolare, lunedi 5 e martedi 6 febbraio 2024 l'ingresso è consentito ai soli operatori del settore. Domenica 4 febbraio l’ingresso è consentito anche al pubblico generico, a pagamento.

I ‘gate’ attivi per l’ingresso dei visitatori sono Gate4 Colleoni e Gate5 Teodorico. L’indirizzo da indicare sul navigatore, nel caso si raggiunga in auto, è viale Lodovico Scarampo, 20149 Milano.

Orario visitatori: 9.30-18; orario espositori: 8.30-18.30.

BIT è facilmente raggiungibile sia dal centro di Milano che da qualsiasi località:

Metropolitana: Linea Lilla M5 - Fermata Portello

Treno: Trenord S3 /S4/ Regionali/ Regionali Veloci

Aereo: Bus da Linate / Malpensa Auto: Autostrada A50 / A4 / A8 / A9 Parcheggi: Allianz MiCo, 600 posti auto sul tetto del padiglione 4

Biglietti: Per gli operatori l’ingresso è gratuito. Esistono inoltre dei biglietti ad invito. Per gli appassionati di viaggi, invece, è possibile acquistare online il biglietto di ingresso della sola giornata disponibile, domenica 4 febbraio, al costo di 5 euro (i ticket sono nominali e non possono essere rimborsati); se acquistato invece sul posto il giorno dell'evento il costo è di 10 euro.

I ragazzi fino a 10 anni entrano solo previa compilazione in reception della "dichiarazione di responsabilità" da parte dell’accompagnatore.

Dagli 11 ai 17 anni si accede, se accompagnati, con un biglietto intero. Gli animali non sono ammessi.