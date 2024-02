Bit 2024, il vademecum: parole e tendenze di viaggio per il giro intorno al mondo in 8 ore

Probabilmente come turisti usate il 'coolcationing' ma non sapete neppure cos’è. Può darsi che siate silver alla ricerca delle origini ma senz’altro siete nel mainstream che rifugge l’overtourism. La globalizzazione spalanca le porte alle opportunità di viaggio più diversificate sull’intero pianeta ma comporta anche la ‘categorizzazione’ dei globetrotter con termini rigorosamente in lingua inglese.

Ecco dunque un pratico vademecum, e non a caso usiamo il termine latino vade mecum, ossia vieni con me, per accompagnarvi nel vostro percorso attraverso i viaggi possibili alla Bit, Borsa internazionale del turismo, nell’unico giorno aperto ai viaggiatori, quello di domenica 4 Febbraio a Milano.

Il termine 'coolcationing' nasce dalla fusione delle parole cool (fresco) e vacationing (vacanze), ed indica la tendenza a optare per destinazioni o periodi vacanzieri dai climi più miti e freschi, per sfuggire ai nuovi caldi estivi. Il termine è ‘fresco’ non solo nella traduzione ma anche come novità. Il caldo torrido del 2023, che ha portato anche Milano e la Lombardia a raggiungere temperature tropicali, con relative ‘burrasche’, originate proprio dal surriscaldamento del pianeta e dal clima impazzito, ha prodotto effetti anche sul nostro modo e tempo di progettare le vacanze. Sempre più persone cercano quindi mete che garantiscono temperature meno elevate. Queste ultime, però, consentono agli operatori di offrire opportunità anche in quella che prima era considerata la bassa stagione: le vacanze al mare o in montagna si allungano a settembre e iniziano anche prima di giugno. Ma tra gli effetti del coolcationing c’è anche la volontà di programmare viaggi verso località che per latitudine permettono di vivere con altri climi.

Inseguire le mezze stagioni, se ancora esistono, su e giù per il pianeta significa destagionalizzare. Prima si cercava il caldo in inverno o il freddo d’estate, ora si cerca una vacanza in base alla stagione della meta di destinazione. Il termine indica anche una nuova tendenza che si sta sempre più affermando, ossia quella di prendersi una vacanza al di fuori delle canoniche ferie estive, natalizie o pasquali, se lavoro e impegni scolastici lo permettono. Ci si guadagna in termini di costi ma si evita anche l’overtourism.

La nuova propensione del viaggiatore italiano, che sia ‘silver’, coi capelli bianchi oppure no, è non solo è tenersi alla larga dai luoghi del turismo di massa che sempre più vanno in overtourism, ossia in sovraffollamento: è il caso, ad esempio, di Venezia, che ha introdotto una tariffa d’ingresso per controllare i flussi.

La nuova attitudine è di scegliere itinerari meno noti, spesso a contatto con la natura e con le tradizioni locali, dove degustare prodotti enogastronomici. La nuova inclinazione del turista è per i viaggi ‘slow’, ossia lenti, e ‘outdoor’, letteralmente fuori porta, con la domanda crescente di proposte immersive, coinvolgenti, che consentano di vivere delle nuove esperienze. Cosa che implica, ovviamente, la presenza di servizi gestiti e di qualità. L’obiettivo non è certo fare un corso di sopravvivenza.

Dopo anni di fai da te che hanno caratterizzato il periodo post pandemia, oggi c’è un ritorno ai viaggi organizzati. “Nella grossa ripresa del 2023 le agenzie di viaggio hanno avuto un incremento del 40% - sottolinea Magda Antonioli, vicepresidente European Travel Commission e docente all'Università Bocconi -. E non solo sono i cosiddetti 'silver' a rivolgersi all'agente di viaggio per le loro vacanze da pensionati. Ma anche molti giovanissimi che organizzano così il loro primo viaggio senza la famiglia”.

Tra le novità della ditta Bit c’è la nuova area Thermalia dedicata al benessere e al turismo legato ai centri termali. Per la prima volta alla Borsa del Turismo di Milano è stata creata l'area Thermalia grazie alla partecipazione di più di 30 espositori del settore. Le nuove tendenze vedono il viaggiatore attento a scegliere le terme come destinazione o ad assicurarsi la vicinanza di un centro termale per garantirsi anche dei momenti di assoluto relax.

Gli oltre 1.100 espositori provenienti da 66 Paesi incontreranno domenica 4 febbraio i viaggiatori e lunedì 5 e martedì 6, invece, esclusivamente i ‘top buyer’, gli acquirenti, sia nazionali che internazionali, provenienti principalmente da Europa (44%), Nord America (14%), Asia (14%), Centro e Sud America (11%) e Medio Oriente (8%).

Bit è suddivisa in aree tematiche. Tra queste, oltre a Thermalia, Leisure, con le proposte delle destinazioni e degli espositori italiani e stranieri, BeTech per i servizi digitali e le startup, e il Mice Village con un focus sul bleisure, gli incontri d’affari che richiedono sempre più anche momenti di piacere.

Nell'area Leisure, l'Italia è rappresentata da Nord a Sud, attraverso le sue unicità regionali: dagli affascinanti canali veneziani in Veneto alla Costa del Metapontino in Basilicata, fino all'offerta turistica di Tropea in Calabria e delle Isole Eolie in Sicilia; dalle proposte wellness e i cammini lungo i laghi più suggestivi in Lombardia, che si prepara alle Olimpiadi Invernali 2026 alle spiagge di Lignano Sabbiadoro e le montagne del Tarvisio in Friuli-Venezia Giulia; ma anche gli ampi paesaggi delle Langhe e le Residenze Reali Sabaude in Piemonte, le Grotte di Frasassi nelle Marche, il Cammino Grande di Celestino in Abruzzo, le affascinanti masserie della Puglia, gli agriturismi della Sardegna, le colorate Cinque Terre in Liguria e le wine experience nel verde di Toscana ed Umbria. E poi un salto in Emilia-Romagna, dalla Riviera ai tour gastronomici di Parma e Bologna, nel Lazio tra meraviglie storiche e cammini spirituali, in prospettiva del Giubileo 2025, e in Campania, per un magico tour in costiera.

Nell’unica giornata di apertura ai viaggiatori di domenica 4 febbraio Bit rappresenta anche una finestra internazionale per un vero e proprio tour a 360 gradi intorno al mondo: dalle più vicine mete europee come Azzorre, Canarie, Croazia, Slovenia, Formentera e San Marino, all'Oceano Indiano, alla scoperta di templi, parchi naturali e spiagge sconfinate di Sri Lanka, Malesia, Mauritius. Poi i Caraibi, con mete da sogno come Anguilla, Barbados, Cuba, Repubblica Dominicana, il Centro e il Sud America, con Nicaragua, Uruguay e lo stato di Cearà in Brasile. Per chi invece è affascinato dall'Oriente, si può spingere fino in Cina, che dopo anni di fermo ha riaperto i suoi confini nel marzo 2023, ma anche in Giappone, terra dei samurai, e nella città di Tokyo, metropoli nota per la sua avanguardia tecnologica; per poi arrivare in Medio Oriente, tra le città scavate nella roccia della Giordania alle oasi del Sahara di Algeria, Egitto e Tunisia, fino alle terre africane, Gambia, Nosy Be e Senegal. Non mancano i vettori aerei e il mondo crocieristico.