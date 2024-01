Turismo, basta un clic. È brianzolo il portale di prenotazione senza commissioni

In città se lo ricordano ancora quando aveva portato una ventata d’aria nuova con il primo negozio automatizzato in franchising aperto 24 ore su 24 grazie a distributori automatici con ogni sorta di prodotto.

Oggi l’imprenditore Mauro Frabetti, che ha ceduto il format a un grosso gruppo della distribuzione automatica e a una compagnia petrolifera, si è buttato a capofitto in un altro progetto che sta già suscitando notevole interesse.

Si tratta di un portale turistico, Folltip.com, che andrà online a breve, frutto di anni di studi, pronto a diventare un’importante piattaforma digitale di intermediazione tra offerta turistica e domanda di soggiorno, prima al mondo nel suo genere. Gli operatori del settore stanno già prendendo informazioni in quanto i vantaggi, sia per gli albergatori sia per i turisti, sono notevoli.

Il portale, fondato insieme al socio Massimo Rota, si basa su due figure chiave: l’host, chi affitta, e il guest, l’ospite. Gli host potranno promuovere le proprie offerte ricettive con ricavi al 100 per cento, sfruttando diversi livelli di promozione su un’unica piattaforma. D’altra parte, i guest avranno la possibilità di trovare il luogo ideale per il proprio relax con un notevole risparmio di tempo e costi. Gli albergatori avranno di certo i loro vantaggi, ma saranno i piccoli operatori i principali beneficiari, bed & breakfast, case vacanze e chiunque voglia mettersi a disposizione dei guest, evitando spese e godendo della sicurezza e affidabilità del Made in Italy.

Folltip.com è la prima realtà italiana a rispettare tali criteri, diversificandosi nettamente dai principali portali turistici online poiché elimina i costi di intermediazione. Frabetti condivide l’origine del progetto che ha preso forma il 17 ottobre 2020, nato dal suo ruolo di gestore di strutture ricettive, dopo un’esperienza maturata nell’arco di 15 anni: "Ho notato come una quota considerevole dei guadagni venisse prelevata da entità esterne, principalmente dalle piattaforme turistiche tradizionali – spiega –. Questa constatazione ha portato alla creazione di un portale completamente gratuito dove host e guest possono entrare in contatto direttamente, senza intermediari. Le transazioni bancarie sono dirette senza passare attraverso il portale e i pagamenti sono accreditati direttamente sul conto corrente della struttura ricettiva. La burocrazia è stata semplificata, riducendo il numero di documenti necessari e mettendo a disposizione altri servizi completamente diversi dalla concorrenza".

I profitti? Derivano interamente dai partner che credono nel progetto, senza gravare sulle strutture turistiche. "Per questo – conclude Frabetti – invito gli host interessati a contattarci all’indirizzo info@folltip.com per scoprire tutte le opportunità. L’iscrizione permetterà loro di accedere a un nuovo mondo dedicato all’ospitalità, senza restrizioni e senza provvigioni, dando la possibilità a tutti gli host di promuovere la propria struttura piccola o grande che sia, con l’obiettivo di promuovere il turismo a livello nazionale e internazionale".