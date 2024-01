Pavia e Terre pavesi alla Bit Fieramilano. Tra gli obiettivi l’aumento del Pil

Pavia, 29 gennaio 2024 - Terre Pavesi in scena alla Bit. La Camera di commercio di Pavia, attraverso la sua azienda speciale Paviasviluppo, guiderà infatti l'ampia rappresentanza pavese che sarà presente alla prossima Borsa internazionale del turismo, dal 4 al 6 febbraio a Milano.

L'ente camerale pavese "rappresenterà tutto il territorio della provincia - spiega il comunicato stampa della Camera di commercio di Pavia - nel Padiglione 3 di Fieramilanocity come coespositore di Regione Lombardia". L'iniziativa promozionale è infatti in collaborazione diretta con altri enti e istituzioni del territorio pavese: la provincia, la comunità montana Oltrepò Pavese, i comuni di Pavia, Voghera, Stradella, Certosa e Oliva Gessi, i Gal Lomellina, Oltrepò e Colline e Oltre.

L’ambizione di uno sviluppo socio-economico del territorio

Il commissario straordinario dell’ente camerale pavese, Giovanni Merlino, ha ribadito quanto riferito nel corso di un’intervista pubblicata sul Giorno lo scorso 11 gennaio: "La Camera di commercio e Paviasviluppo – ha spiegato Merlino - hanno già partecipato ad altre precedenti edizioni della Bit. Quest'anno è però significativo che il territorio pavese sia tutto insieme con la presenza anche numericamente importante di istituzioni ed enti. Presenza alla quale voglio attribuire il significato di volontà comunemente sentita di lavorare insieme per fare di 'Pavia e le Terre pavesi' un vero attrattore turistico, che può, anzi deve, diventare un volano per un forte sviluppo socio-economico del nostro territorio".

Proprio per questo, al desk della Camera di commercio di Pavia alla Bit, oltre allo staff di Paviasviluppo, ci sarà anche la presenza di "una qualificata figura professionale - come spiegato nella nota stampa camerale - che fornirà ai visitatori informazioni puntuali sull'offerta e sulle possibili esperienze turistiche sul territorio della provincia di Pavia", sia nella giornata di domenica 4 febbraio riservata al pubblico, sia nelle giornate di lunedì 5 e martedì 6 febbraio, dedicate a buyer, operatori e professionisti del settore.

L’impatto del Pil provinciale sul turismo

"Ancor oggi il turismo - ha sottolineato ancora Giovanni Merlino - è penalizzato da un'incidenza sul Pil provinciale troppo basso rispetto al resto della Lombardia e dell'Italia, quasi il 10% di differenza. Dobbiamo invertire questa situazione a far sì che il turismo acquisti quel giusto ruolo che in tantissimi altri territori in Italia ha raggiunto.”

"Tutto il territorio provinciale pavese - conclude il commissario camerale - è caratterizzato da numerosi attrattori turistici ed eccellenze culturali, naturalistiche, enogastronomiche, sportive, che occorre organizzare e promuovere, per far sì che i turisti vengano da noi e rimangano 'emozionati'".