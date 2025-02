Scala di Milano, il debutto di Barbara Berlusconi: insediato il nuovo Cda

Milano, 17 febbraio 2025 – Si è insediato il nuovo Cda della Scala di Milano. Nove in tutto i membri, con presidente il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Regione Lombardia ha indicato come membro del consiglio Barbara Berlusconi, oggi al suo debutto. La terzogenita di Silvio Berlusconi ha preso il posto di Nazzareno Carusi, nominato nel 2020 quando era responsabile Cultura di Forza Italia. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha nominato i due consiglieri che spettano al governo (l’ex presidente Rai Marcello Foa e dell'ex vicepresidente della Lombardia Melania Rizzoli).

Per la Camera di Commercio c’è stato l’ingresso di Diana Bracco, ex presidente di Assolombarda e di Expo. Confermati invece per fondazione Cariplo il presidente emerito di Intesa Sanpaolo Giovanni Bazoli, per Eni l'ad Claudio De Scalzi e per Allianz l'ad e direttore generale Giacomo Campora. Il consiglio - che ha triplicato la presenza femminile - oggi ha fatto il suo debutto ufficiale. Insieme al nuovo sovrintendente Fortunato Ortombina si dovrà infatti occupare non solo della tenuta dei bilanci, ma anche delle nomine che devono essere fatte in teatro: da direttore del ballo a quella del direttore musicale.

Il debutto di Barbara Berlusconi

Nelle ultime settimane Barbara Berlusconi si è ritagliata un crescente spazio politico nel centrodestra. Imprenditrice italiana figlia di Veronica Lario, è nata il 30 luglio 1984, ha studiato Filosofia all'Università Vita-Salute San Raffaele, laureandosi con lode. Se fino ad ora era nota soprattutto per il suo ruolo nel mondo degli affari, in particolare nella gestione del Gruppo Fininvest e dell'AC Milan, di cui è stata amministratrice dal 2011 al 2017, ora il suo nome è associato sempre più frequentemente alla politica.

Le indiscrezioni sulla “discesa in campo” e la secca smentita

In queste settimane non sono mancate indiscrezioni sulla presunta volontà di Barbara di “scendere in campo”, per usare parole care al padre. C’è chi sussurra che sarebbe un’ottima candidata a sindaco di Milano nel 2027. Indiscrezioni ispirate dall’insolita presenza di Barbara Berlusconi nel dibattito pubblico nazionale e locale. Voci smentite nettamente dalla diretta interessata: “le ricostruzioni di alcuni organi di informazione non rispecchiano le mie intenzioni e sono, dunque, prive di fondamento" ha chiosato nei giorni scorsi.