Chi è Alberto Zorzan, il nuovo direttore generale di Atm

Milano, 22 maggio 2025 – Alberto Zorzan è stato nominato nuovo direttore generale di Atm. A deliberarlo oggi l’Assemblea degli Azionisti di Atm, riunitasi oggi alla presenza dell’Assessora alla Mobilità Arianna Censi in rappresentanza dell’Azionista unico, il Comune di Milano. Il Consiglio di Amministrazione di Atm, sempre in data odierna, a seguito dell’Assemblea, ha conferito ad Alberto Zorzan le relative deleghe.

"La scelta del profilo del nuovo Direttore Generale è avvenuta a valle di un rigoroso processo di selezione che ha visto la partecipazione di numerosi candidati – fanno sapere da Atm -. Il Consiglio di Amministrazione di Atm rivolge un caloroso augurio di buon lavoro ad Alberto Zorzan per il nuovo importante incarico”. “Ad Arrigo Giana, che ha lasciato Atm per altri incarichi, va un sentito ringraziamento da parte di tutta la Società per il lavoro svolto e per i traguardi raggiunti in questi anni” conclude la nota.

Alberto Zorzan, direttore generale di Atac (l’azienda del trasporto pubblico di Roma), a sostituire Arrigo Giana in Atm

Il percorso

Alberto Zorzan, laureato in Ingegneria Civile Trasporti al Politecnico di Milano, è un manager di lunga esperienza nel settore, con un percorso maturato su competenze sia tecniche sia gestionali nell’ambito della mobilità a 360 gradi. Ha già lavorato in Atm fino al 2022 assumendo ruoli di sempre crescente responsabilità, fino a diventare Direttore Operations. Dal 2022 ad oggi è stato Direttore Generale di Atac, società del trasporto pubblico di Roma, dove ha raccolto una delle sfide più delicate del settore italiano portando - tra l’altro - in attivo il bilancio della municipalizzata capitolina. Ricopre cariche sociali, fra le quali: Presidente di International Metro Service e consigliere di Metro Service Copenaghen, Vice Presidente del Consorzio SBE (Sistema di Bigliettazione Elettronica di Regione Lombardia); è stato consigliere Metro 5 SpA.