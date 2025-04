Giana via da Atm: "Non ho ritenuto di ostacolarlo"

"Per lui può essere un’opportunità, non mi sono sentito di ostacolarlo". Così il sindaco Giuseppe Sala commenta l’imminente addio di Arrigo Giana, attuale amministratore delegato di Atm, destinato a ricoprire medesimo incarico in Autostrade per l’Italia. La nomina non è ufficiale, potrà diventarlo solo il 17 aprile, giorno dell’assemblea dei soci di Aspi. Ma è molto probabile.

"Dovremmo trovare una soluzione – ha dichiarato il primo cittadino –. Ero informato di queste discussioni, per lui può essere un’opportunità e siamo verso la fine del suo mandato, quindi non mi sono sentito di far niente per ostacolarlo, vedremo che fare".

Al momento ci sono solo ipotesi. Tra le quali quella di una soluzione ponte, magari interna. Il fatto che il contratto di Giana sarebbe scaduto tra appena un anno unito al profilo del tutto operativo da lui tenuto in questi anni potrebbero indurre il sindaco a scegliere di affidarsi temporaneamente, fino alla scadenza dell’attuale Consiglio d’amministrazione, ad un profilo altrettanto operativo ma senza stravolgimenti. Detto altrimenti: dare più poteri all’attuale direttore Operations, Amerigo Del Buono, e lasciare che sia lui a lavorare in tandem con la presidente Gioia Ghezzi. O richiamare Alberto Zorzan, attuale dg di Atac.

Gi.An.