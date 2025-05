Torna Alberto Zorzan. Sarà lui a sostituire. Arrigo Giana in Atm

Sarà Alberto Zorzan, direttore generale di Atac (l’azienda del trasporto pubblico di Roma), a sostituire Arrigo Giana in Atm ricoprendo il medesimo ruolo che ricopre a Roma da marzo del 2022. Un ritorno, il suo. Quello di Zorzan è uno dei due nomi che si erano fatti fin dal giorno in cui è stata nota la nuova destinazione di Giana, scelto e nominato da Autostrade per l’Italia (Aspi) come amministratore delegato. L’altro nome era Amerigo Del Buono, direttore Operations di Atm, uomo di lunga e comprovata esperienza in Foro Bonaparte. Due nomi accomunati da un’unica ratio, dalla stessa peculiarità: per sostituire un manager operativo come Giana, serviva un profilo operativo e che, come Giana, conoscesse la macchina (Atm) e il settore del trasporto pubblico locale, specie in una congiuntura critica. L’ha spuntata Zorzan. È a lui che il sindaco Giuseppe Sala ha scelto di affidare Atm. Classe 1957, Zorzan ha lavorato in Atm arrivando fino al ruolo di direttore operativo. Era in lizza in occasione dell’ultimo bando, che ha poi portato alla scelta di Giana. Ora pare proprio sia arrivato il suo momento.

Giamnbattista Anastasio