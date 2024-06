Vasco Rossi a San Siro: la scaletta, come arrivare al concerto con i mezzi e la zona rossa

Milano, 7 giugno 2024 – Il Komandante è pronto, San Siro pure: da stasera alle 20.30 a giovedì 20 giugno i fan di Vasco Rossi prenderanno possesso dello stadio che diventerà il tempio del cantante per ben sette date. Il tour, che ha preso il via l’1 e 2 giugno a Bibione, si snoderà attraverso sette concerti nello stadio più ambito dai cantanti italiani che per Vasco è diventato un passaggio obbligato e abituale: con 36 concerti a San Siro, Vasco detiene il record di appuntamenti al Meazza, diventando quasi un figlio adottivo della Madonnina tanto da essere insignito della pergamena della città per mano del sindaco Sala.

Fino al 20 giugno quindi lo stadio sarà questione dei “vascomani”, i fan che potranno seguire Vasco in sette appuntamenti: oltre stasera anche sabato 8, martedì 11, mercoledì 12, sabato 15, mercoledì 19 e giovedì 20 giugno prima di continuare e terminare il tour al San Nicola di Bari. Inutile dire che i biglietti sono stati presi d’assalto a conferma (ancora una volta) dell’enorme amore nei confronti delle canzoni del rocker.

"Ecco, il palco è insieme meta e inizio del viaggio, il momento più importante della mia vita artistica, l’unico posto dove riesco a essere totalmente nel momento, nel presente. Lì gioco a fare la rockstar, ma sono al servizio del pubblico perché il concerto, lo penso da sempre, è fatto per i fan, non per celebrare il cantante. È un’onda di emozioni travolgente, che lascia esausti e felici” ha scritto il cantante di Albachiara su Instagram. “La mia ciurma, la combriccola del Blasco, ha mollato gli ormeggi. E voi siete pronti a partire per questo viaggio straordinario?”

La scaletta

La sorpresa è dietro l’angolo e il ritorno a San Siro di Vasco può regalare brani inaspettati e momenti unici. In attesa di scoprire cosa regalerà ai fan nella prima delle sette serate milanesi, sono quasi certe le due ore e mezza di canzoni, dai brani storici del passato agli ultimi lavori più recenti. Questa la scaletta che Vasco ha seguito allo stadio Comunale di Bibione: Blasco Rossi Asilo Republic Gli spari sopra Gli sbagli che fai Quanti anni hai Come stai Vivere senza te Bollicine Jenny è pazza Sally Domenica lunatica Interludio 2024 / Echo Lake Un gran bel film La fine del millennio Gli angeli Basta poco C'è chi dice no Mashup: La strega (la diva del sabato sera) / Cosa vuoi da me / Vuoi star ferma! / Tu vuoi da me qualcosa / Occhi blu / Incredibile romantica / Ridere di te Rewind Il mondo che vorrei Dillo alla Luna Se ti potessi dire Siamo solo noi Vita spericolata / Canzone Albachiara Come raggiungere San Siro con i mezzi di trasporto

Come raggiungere lo stadio con i diversi mezzi in città? In metropolitana prendere la linea rossa MM1 e scendere a Lotto o la linea lilla M5 e scendere a San Siro Stadio. In autobus avere la linea 49 da piazza Tirana (direzione San Siro), fermata di Via Harar; la linea 16 da piazza Fontana (direzione San Siro), fermata al capolinea di Piazzale Axum. In treno scendere a stazione Centrale o P.ta Garibaldi o Lambrate poi prendere la linea metropolitana MM2 in direzione Famagosta fino alla fermata Cadorna FN. Proseguire poi con la linea metropolitana M1 (rossa) fino alla fermata Lotto.

Dalla stazione di Porta Genova prendere la linea metropolitana MM2 in direzione Cologno – Gessate fino alla fermata Cadorna FN. Proseguire poi con la linea metropolitana M1 (rossa) fino alla fermata Lotto.

In aereo: da Milano Linate prendere l’autobus linea 73 fino a San Babila M1. Proseguire poi con la linea metropolitana M1 in direzione Rho Fiera Milano, e scendere alla fermata Lotto. Da Milano Malpensa utilizzare il collegamento ferroviario Malpensa Express fino a Cadorna FN. Proseguire poi con la linea metropolitana M1 in direzione Rho Fiera Milano, e scendere alla fermata Lotto. Da Milano Orio Al Serio utilizzare servizio autobus di linea fino a Milano Stazione Centrale. Proseguire poi con la linea metropolitana M2 in direzione Famagosta, e scendere alla fermata Cairoli. Interscambio con la linea metropolitana M1 in direzione Rho Fiera Milano, e scendere alla fermata Lotto. Come raggiungere San Siro in auto

Le nuove regole imposte dal comune per evitare disagi e traffico nel quartiere dello stadio condizionano la circolazione delle auto: non sarà possibile circolare in auto dalle 12 del giorno del concerto fino al termine dell’evento. Nella zona adiacente allo stadio saranno presenti i mezzi per la rimozione delle auto in sosta vietata. Dal divieto sono esclusi i residenti, le auto al servizio di persone con disabilità, i taxi e gli ncc. Esclusi anche gli autonegozi autorizzati, bici e moto, i veicoli diretti all’interno di proprietà privare. Anche le auto dirette ai parcheggi di via Tesio, Achille e piazzale dello Sport sono esenti dal divieto e quelle dirette alle soste a pagamento sulla carreggiata laterale di viale Caprilli e piazzale dello Sport.

In auto, arrivando da Torino (autostrada A4): dopo la barriera proseguire verso Venezia fino allo svincolo per Milano Certosa ; di qui seguire le indicazioni per lo stadio. Arrivando da Bologna , Firenze , Roma ( autostrada A1 ): imboccare la Tangenziale Ovest , uscendo allo svincolo per la Statale 11 ; di qui si raggiunge facilemente lo stadio. Arrivando da Bergamo, Verona, Venezia, Udine (autostrade A4): dopo la barriera di Milano Est proseguire verso Torino fino allo svincolo per Milano Certosa ; di qui seguire le indicazioni per lo stadio. Arrivando da Como, Lecco, Svizzera (autostrada A8 - A9):dopo la barriera proseguire verso Milano Certosa ; di qui seguire le indicazioni per lo stadio.

È possibile parcheggiare in corrispondenza delle fermate della metropolitana Lampugnano, Molino Dorino e De Angeli, ampiamente serviti da mezzi pubblici per raggiungere la location.