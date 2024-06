Vasco a Milano per ricevere la Pergamena della Città dal sindaco Sala

Cresce l'attesa per Vasco Rossi, che arriva a Milano per sette concerti - i 'Super E20' - al Meazza, dove darà il via al suo tour e per sette eventi allo stadio San Siro.

Il 7 giugno il KOMandante ci entrerà per la 30esima volta, e poi chiuderà a Bari con quattro date al San Nicola, tutte esaurite.

Intanto, domani, mercoledì 5 maggio, a partire dalle 16, il cantante sarà alla Sala Buzzati del Corriere della Sera, a Milano, per incontrare i fan, circa duecento persone che potranno accedere. L'occasione sarà anche quella di ritirare la Pergamena della Città di Milano che gli verrà consegnata dal sindaco, Giuseppe Sala

Proprio il primo cittadino milanese aveva annunciato così l’assegnazione dell’onorificenza: “Credo che oggi sia arrivato il momento di restituire qualcosa di simbolico, ma molto significativo per Milano, a Vasco Rossi. Ho quindi deciso di conferirgli la Pergamena della Città per il suo legame stretto con la nostra Milano e per i meriti artistici che lo hanno visto protagonista di oltre cinquant’anni di musica ed emozioni. Un riconoscimento più che meritato".

Il Komandante non è il primo artista a ricevere il simbolico omaggio: nel 2022 fu consegnata anche alla "sacerdotessa del rock" Patti Smith al termine di un concerto al Castello Sforzesco. Nel marzo del 2020, durante la prime fasi del durissimo lockdown di inizio pandemia, Patti Smith aveva tenuto un piccolo concerto via Instagram per alleviare la "malinconia da isolamento" di chi affronta il problema del coronavirus, con una dedica particolare a Milano.