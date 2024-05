Travis Scott in concerto a Milano per l’unica data italiana del 2024: il rapper torna all’Ippodromo

Milano, 7 maggio 2024 – I fan di Travis Scott non dovranno aspettare molto: a distanza di quasi due mesi, l’artista di Houston ha annunciato il tour europeo “Circus Maximus Europe” in cui compare l’unica data italiana, scelta (ancora) a Milano. Il 23 luglio sarà ancora Utopia a prendere la scena all’Ippodromo Snai La Maura di Milano, dopo il successo dell’anno scorso dove 80mila fan si erano riversati nell’ippodromo milanese per la prima data in Italia del rapper.

Un’esperienza che Travis Scott ha voluto ripetere, scegliendo come unica data italiana del tour europeo, ancora Milano e ancora l’Ippodromo. Non solo l’attesa di un live sensazionale ma anche la certezza che sarà la data più importante dell’intero tour: quella in Italia sarà la penultima data prima della chiusura in Germania il 27 luglio, a Francoforte.

I biglietti per la data di Milano saranno disponibili in pre-sale per gli utenti My Live Nation dalle ore 10:00 di giovedì 9 maggio. Per accedere alla pre-sale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it.

La vendita generale dei biglietti sarà aperta dalle 10 di venerdì 10 maggio su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.

Il tour “Circus Maximus Europe”

È stato lo stesso artista, incoronato come il re del rap mondiale, ad annunciare le date ai fan con la locandina dei concerti: “Europa stiamo arrivando. I biglietti in vendita da venerdì 10 marzo. Non vedo l’ora di vedervi tutti!”, scrive il rapper americano. Utopia, l’ultimo album pubblicato nel 2023 e che ha raggiunto record su record, aprirà la prima data del tour ad Arnhem, nei Paesi Bassi il 28 giugno. Poi Cracovia, Zurigo, Nizza, Antwerp in Belgio, Londra l’11 luglio, Manchester, Amburgo, Praga, Colonia e infine Milano e Francoforte.

Un tour che vede eletti solo alcuni paesi a discapito di altri, come la Spagna, con grande rammarico dell’attaccante dei Blancos Vinicius che ha commentato il post di Travis Scott: “Madrid, please”.